Revuelta en la primaria “Ignacio Ramírez” de Tuxtepec

-Acusan a constructora de mal hecha que provocó cortocircuito y quema de climas en salones hace aproximadamente dos meses y exigen reposición

-Llevan una semana sin energía eléctrica, a partir de este martes se suspenden clases

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- Padres de familia de la escuela primaria “Ignacio Ramírez” de la colonia El Castillo de esta ciudad de Tuxtepec se manifestaron este miércoles y acusaron a la constructora “INGDICO” cuyo representante legal es Santiago Jean Martínez Albino de haber realizado una obra mal hecha en lo que fue la instalación de la red eléctrica del plantel, que fue la causante de un corto circuito, explosión del transformador y quema de climas en salones hace aproximadamente dos meses, y que mantiene sin energía eléctrica al plantel, por lo que están exigiendo la reposición de la misma.

Por la mañana, los padres de familia sostuvieron una reunión en las instalaciones de la escuela en la que acordaron manifestarse en la calle “Nicolas Bravo” frente a las oficinas de la constructora para exigir al responsable de la obra la reposición de la instalación de la red eléctrica del plantel.

Así también acusaron y responsabilizaron al Comité de Obra de estas anomalías e incluso señalan de que no se utilizó la totalidad del recurso que recibieron a través del programa federal “La Escuela es Nuestra” que fue de 600 mil pesos y que de acuerdo al responsable de estos trabajos lo que él percibió fueron 80 mil pesos contando el material y la mano de obra.

Durante casi una hora los padres de familia se apostaron sobre la calle de “Nicolás Bravo” a espera que “apareciera” el responsable de la obra y una vez que este llegó le reclamaron por el mal trabajo que había ejecutado y exigieron su reposición. Ante Santiago Jean Martínez Albino quien aparece como Representante Legal de la empresa “INGDICO” y quien llevará a cabo los trabajos en la instalación de la red eléctrica del plantel, dieron lectura a los dictámenes que emitieran la Comisión Federal de Electricidad y la Unidad Municipal de Protección Civil referente a lo que encontraron en esta instalación.

En ella mencionan el consumo de energía eléctrica a través de instalaciones que alteraban o impedían el funcionamiento normal del equipo de medición, utilizando energía en forma y cantidad no autorizada en el contrato de suministro; que el circuito no cuenta con las especificaciones para su uso correcto como son mufa fuera de la mampara, centros de cargas reciclados, cajas de registros eléctricos que no cuentan con las medidas correctas y mal hechas e incompletas.

El cable de tierra expuesto en un lugar en donde hay niños, interruptores sujetos a canal, monten y a la intemperie, cables alimentadores para climas de bajo calibre, montenes barrenados para meter cables alimentadores de climas no fijados y con problemas de “juego” con peligro de hacer corto y con la posibilidad de pasar corriente a toda la estructura metálica de las aulas, entre otras.

Ante la presión de los padres de familia, el representante de la empresa manifestó que todo lo que le estaban exponiendo incluida la solicitud para la “reparación” se lo hicieran llegar por escrito para darles contestación, a lo que los padres no accedieron y lograron que éste se trasladara junto con ellos al plantel, no sin antes comprometerse a enviar personal para que checara el motivo por el cual la escuela no tenía energía eléctrica.

Al cuestionarlo sobre el monto que cobró por la obra de la instalación de la red de energía eléctrica, este comentó que fueron 81 mil pesos incluyendo material y mano de obra.

Ya en la escuela, volvió a presentarse una discusión y en conclusión el representante de la empresa constructora manifestó que él no haría la corrección de lo mal hecho porque se sale del presupuesto el meter material nuevo y que solo se haría si Protección Civil o CFE le comprobaran que el material de la obra era de mala calidad.

En el proyecto señala la construcción de una mampara que si se hizo pero no incluyeron la mufa y dejaron la ya existente a lo que el Comité de Obra dijo que el medidor es el causante de todos los daños, por lo que será cambiado y se harán pruebas eléctricas.

Así también acordaron que como se harán estas pruebas eléctrica y a que los niños no tienen las condiciones necesarias en el plantel por la falta de energía eléctrica, lo que provoca que no tengan agua ni para el uso de sanitarios ya que esta se les suministra a través de una bomba que no funciona por no tener corriente, se suspenden las clases a partir de este jueves hasta que se hagan las correcciones a la instalación eléctrica, regrese Protección Civil y CFE a hacer otro dictamen y si ya está la red eléctrica en buenas condiciones y hasta entonces los alumnos regresarán a las aulas.

Es de mencionar que a través del programa federal “Escuela Digna” mediante el cual este plantel fue beneficiado con 600 mil pesos y con una primera ministración del recurso se construyó la obra prioritaria del techado y el foro de la Plaza Cívica y con una segunda entrega se financió esta obra de instalación de la red de energía eléctrica. Así también que a esta escuela asisten más de 400 estudiantes.

