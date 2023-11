Repuntan contrataciones para músicos de Tuxtepec

-Esperan que en diciembre se incrementen aún más por las fiestas navideñas

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente de la Asociación “Músicos Unidos” Guillermo Estrada, dio a conocer que se está reflejando un incremento del 30% en las contrataciones de quienes se dedican a la música y que están seguros de que en el mes de diciembre les va a ir mejor.

Explicó que en los meses de agosto y septiembre no les fue muy bien, pero ya están repuntando las contrataciones, afirmó que en diciembre se incrementarán aún más por las celebraciones navideñas como las posadas y otras fiestas como bodas y quinceaños ya que para estas fechas muchas personas programan este tipo de festejos.

Mencionó que para los festejos del Día del Músico que se celebra el próximo 22 de noviembre, seis grupos musicales de esta asociación fueron contratados por el Gobierno Municipal para que se presenten en el maratón que inicia el próximo 22 de noviembre, así como para otros eventos que contempla festejar en el mes de diciembre.

Señaló que lo que obtienen de las presentaciones que hacen en diciembre les sirve para tener un colchón para enero y febrero porque en esos meses no suelen tener mucho trabajo.

Abundó que tener trabajo es favorable para este sector, ya que al no pertenecer a una empresa no cuentan con prestaciones y se enfrentan a otro problema que es que algunos no tienen equipo de sonido, y el músico tiene que buscar un sonido lo que hace que aumente el costo de las presentaciones, lo que en ocasiones provoca que no sean contratados.

El Presidente de la asociación llamó a las personas a no regatear el precio cuando coticen con un músico, porque la mayoría son accesibles.

