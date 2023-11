Hay que promocionar a Tuxtepec como un lugar seguro: CANACO

-Urge cambiar la imagen que tenía la ciudad.

-La gente tiene que confiar en la policía que los va a cuidar y no los va a extorsionar.

-Policía Vial del Estado, obligada por mandos superiores a realizar actos de corrupción, denuncia el Presidente de CANACO Tuxtepec.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio Delegación Tuxtepec, Eduardo Unda Cruz aseguró que Tuxtepec es un lugar seguro, una ciudad en donde la gente debe de confiar en que la policía está para cuidar y no para extorsionar, eso hay que publicitar, cambiar la imagen hacia afuera de que la ciudad es insegura.

“No me aparto de que no se suscite algún evento aquí, pero no como en otros lugares, como en Tres Valles o Tierra Blanca que son ciudades cercanas, dicen que la mala fama es difícil de quitar y por eso en Tuxtepec se tiene que trabajar en ello, en darle a conocer a la gente que Tuxtepec ya es la ciudad violenta que fue años atrás”.

“Hemos tenido reuniones con partes del Gabinete de Seguridad, y se está tratando de cambiar la imagen para que la gente regrese a Tuxtepec, que no se hable de inseguridad”, asentó.

Señaló que la semana pasada estuvieron en la Mesa de Seguridad en donde pidieron se lleven a cabo operativos, y para esta actividad se comprometió el Coordinador Regional de Paz de la Cuenca del Papaloapan a que esta semana se sentaban con los mandos de seguridad instalados en el municipio, sin embargo, hasta este momento no ha habido un llamado por parte de este.

Reiteró: “queremos que la ciudadanía confíe en una policía que los va a cuidar, que no los va a extorsionar porque eso también lo deben de cuidar”.

En cuanto a las quejas que existen sobre la Policía Vial, señaló que ahí “el problema son las cuotas que altos mandos de la ciudad de Oaxaca le exigen al Delegado y él tiene que cumplir entregándoles cierta cantidad de dinero y para poder juntar lo que le piden no les queda otra más que extorsionando a la gente; muchas cosas se tienen que decir por su nombre porque si no, no se va a acabar la corrupción”.

Afirmó que Tuxtepec se está volviendo un “pueblo de migrantes, todos tenemos un familiar que se ha ido a Tuxtepec o está pensando en irse, los jóvenes a estudiar y los profesionales a trabajar porque aquí no encuentran fuentes de empleo.

