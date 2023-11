Revuelta en el Tecnológico de Tuxtepec

-Protestan estudiantes y denuncian acoso sexual, corrupción, demandan la reinstalación de la figura del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos

-Acusan al director de solapar anomalías que se presentan en el plantel

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- La mañana de este jueves, estudiantes del Instituto Tecnológico de Tuxtepec se manifestaron dentro de esta institución que es la Máxima Casa de Estudios de esta ciudad para denunciar corrupción, acoso sexual hacia las alumnas, abuzo de poder, clasismo, homofobia y amenazas entre otras, mejoramiento de diversas áreas del edificio. además de que exigen la reinstalación de la figura del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos.

Poco antes del mediodía los estudiantes se posicionaron en explanada principal del plantel para manifestar su inconformidad ante los graves problemas que señalan se están suscitando en el Instituto Tecnológico de Tuxtepec, exigiendo respeto hacia todo el alumnado y principalmente hacia las mujeres que en muchas ocasiones son víctimas de acoso sexual por parte algunos catedráticos.

Los estudiantes de quienes por obvias razones no se mencionan sus nombres, señalaron directamente al profesor Guillermo Vázquez de supuesto clasismo, de ser homofóbico, despectivo, de buscar conversaciones sobre sexo con los alumnos y de llegar tarde a sus clases.

Al maestro Enrique Ramírez lo acusan de ser supuestamente homofóbico y de pedir sobornos a los estudiantes para pasar la materia que él les imparte y dijeron que estos solo eran dos ejemplos de los muchos casos de corrupción que se dan en este instituto. “Hay maestros que les exigen de 500 hasta tres mil pesos y si no se los dan los reprueban, otros sobre todo a las mujeres las invitan a salir a “ciertos lugares” para que acrediten sus materias.

Además de todos los casos de corrupción por parte de algunos maestros, también señalaron que las canchas se encuentran en pésimas condiciones, no hay balones ni redes, no existen ya los bebederos, hay salones sin climas y sin ventiladores. Tan solo en el área de contabilidad no hay luz, existe un pésimo internet, no hay clima, las bancas están rotas.

Así también mencionaron que en el área de Ingeniería Bioquímica falta material como son los reactivos ya que con los que cuentan están caducados. También se quejan de algunas secretarias, coordinadoras y coordinadores a quienes acusan de déspotas cuando les solicitan alguna información.

Abundaron que los baños están en pésimas condiciones y nunca tienen jabón ni papel sanitario.

Apuntaron que todas estas anomalías se comenzaron a presentar desde el inicio de clases, a pesar de que cada semestre pagan una cuota de mil 800 pesos y esto se suman 500 pesos por el curso de inglés y 175 pesos por el libro que nunca ocupan, luego aseguran que todo este dinero “se lo están clavando”.

Ante toda esta problemática, los estudiantes están exigiendo la reinstalación de la figura del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos, ya que desde la pandemia desapareció y es a través de jefes de grupo como la institución tiene contacto y coordina con los estudiantes. Apuntaron que, ante la falta de tiempo para conformarlo este semestre, designarán un CESA Interino y será en el próximo semestre cuando ya se elija este comité por los estudiantes.

Indicaron que el director del ITT tiene conocimiento de todo lo que sucede en el plantel, sin embargo, está solapando todas las anomalías que se están presentando, por lo que pidieron a quienes conforman la Dirección de la escuela exija un cambio en la manera de actuar de los docentes y administrativos, para que no se manche la reputación del Instituto Tecnológico de Tuxtepec que es el orgullo de la región de la Cuenca del Papaloapan.

