Otro paro en la Jurisdicción Sanitaria 03; Sección 71 piden pago de gastos de camino

-Denuncian falta de insecticida para nebulizar y señalan que el que les proporcionan no sirve.

-También demandan uniformes y capacitación.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- Una vez más permanecieron cerradas las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria 03; este día trabajadores de la Sección 71 tomaron el edificio para exigir el pago de los gastos de camino del personal de campo que afirman no fue depositado en tiempo y forma como lo establece la norma durante los primeros cinco días de cada mes, además de que denunciaron la falta de recursos para poder llevar a cabo tal y como se debe la nebulización para contrarrestar los casos de dengue que señalan es muy grave en el municipio de Tuxtepec, el Delegado de esta sección Alejandrino Villar Gallegos Delegado, afirmó que el insecticida que les mandan es de pésima calidad.

Son 121 trabajadores los que están en paro laboral, dijo el Delegado Sindical, quien señaló que están pidiendo una mesa de trabajo en calidad de urgente, junto con los coordinadores de vectores de la Jurisdicción Sanitaria 02 del Istmo, 03 de la Cuenca y 06 de la Sierra que son en donde tiene representatividad esta sección.

Así también, exigen se les haga entrega de la dotación de uniformes, además de cursos de capacitación, indicó que cada año el personal recibe adiestramiento para estar más preparados en la labor que tienen a su cargo para resguardar la salud de la población, sin embargo hasta la fecha esto no ha sucedido; comentó que además están apoyando a los empleados de este sindicato de la Sección 06 de la Sierra que aún no cuenta con el Presupuesto Anual para el próximo año, por capricho de las autoridades de salud que no quieren firmarlo.

Referente a la falta de insumos, aseveró que las escuelas, municipios y localidades piden se lleve a cabo una nebulización constante, sin embargo, no tienen suficiente insecticida para hacerlo. “Lo están mandando a cuentagotas y no se puede atender la situación de dengue que está grave en Tuxtepec, los casos siguen creciendo y no tenemos las armas para satisfacer las necesidades de los usuarios y a ello se suma que el producto que les están enviando para nebulizar es de muy mala calidad y no causa el efecto que se requiere para matar al mosco transmisor del dengue en esta área del sector salud.

Alejandrino Villar Gallegos Delegado asentó que el paro continuará hasta que las autoridades del sector salud den respuesta a sus demandas. “Sabemos que cuando se hace un movimiento se afecta todo el funcionamiento de la Jurisdicción, pero las autoridades de salud solo nos dejan esta opción para ser escuchados”. Pidió una disculpa a la ciudadanía y solicitó los entiendan porque solo con estas acciones es cómo pueden obtener los recursos para poder trabajar.

Es de mencionar que debido a este paro se suspendieron las campañas de vacunación de perros y gatos en los puntos que estaban programados para este miércoles.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario