Tras la llegada del proceso electoral, repunta trabajo de pintores

-En diciembre también esperan un repunte en pintar casas

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Secretario General del Sindicato Único de Pintores y Rotulistas, Octaviano Carrillo, señaló que estos últimos meses del 2023, lo están cerrando con trabajo, debido a que, al estar por iniciar un proceso electoral, y esto les está dejando mucha actividad, principalmente a los rotulistas.

Explicó que, al haber muchos aspirantes a un cargo público, muchos quieren verse en las bardas, lo que ha dejado ganancias a los rotulistas, y en cuanto a pintar casas, apenas está levantando, ya que muchas personas optan por mejorar sus viviendas en el mes de diciembre.

Anteriormente, este gremio los apoyaba con la mano de obra a cambio de que cuando ganaran les darían trabajo, sin embargo, solo se quedaba en promesas, por lo que, al aprender la lección, han optado por cobrar y no regalar su trabajo.

A pesar de que cuentan con trabajo, al no pertenecer a una empresa, no cuentan con prestaciones, por lo que no descartaron que el próximo año logren tocar puertas para que les den las facilidades de obtener una vivienda, y así tengan un patrimonio, ya que muchos carecen de una propiedad.

