Repuntaron 80% la venta de flores por “Día de Muertos

-Este año la gente buscó opciones económicas de arreglos florales.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- Aunque sin duda alguna también sintieron los efectos de la crisis económica que afecta a la ciudad, han registrado una buena cantidad de ventas, el “Día de Muertos” resultó ser de gran apoyo tanto para las florerías, a pesar de la crisis, los tuxtepecanos no dudaron en adquirir hermosos arreglos para decorar las tumbas de sus seres queridos, quienes descansan en paz. La mayoría de la ciudadanía optó por lo más económico y accesible.

Julia Ventura Muñoz, propietaria de una florería que se ubica frente al Panteón “Jardín de los Sueños”, afirmó que la venta de flores al menos en su local se incrementó hasta un 80% por la celebración del “Día de Muertos”, en comparación con la temporada normal, aunque dijo que este año la gente buscó comprar los arreglos no muy caros, que son bonitos, pero también económicos.

“Dijo que el día de mayor venta fue el dos de noviembre y aunque la afluencia fue considerable, la gente buscó opciones económicas, lo cual está bien, siempre que nos compren, estamos dispuestos a hacer los arreglos que necesitan”.

Aunque comentó que sí les quedó un poco de lo que habían proyectado comercializar durante esta temporada, pero “esto se debió al mal tiempo, a la lluvia y al frío que hubo durante los dos días y espanta a la gente acostumbra a llegar a los panteones, pero no me puedo quejar, al menos en mi negocio no nos fue tan mal”.

Doña Julia aseguró que el precio no se elevó, lo mantuvieron para poder vender las flores y no resentir pérdidas, comentó que estuvieron comercializando arreglos con costos desde los 20 pesos el más sencillo, pero también de 300, 400 pesos y algunos que llegaban a costar arriba de los 500 pesos, aunque de estos fueron muy pocos los que vendieron.

Señaló que entre las flores más vendidas estuvieron las rosas blancas y rojas, los pompones, las gladiolas, la nube y sobre todo la flor de muerto y el moco de pavo que son las flores características para el “Día de Muertos”.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario