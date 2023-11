Sin fecha para regresar a clases en el ITCP

-El Tecnológico Nacional de México debe pagar multa a CFE para que la Comisión Resolutiva ponga fin al problema

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras publicarse en redes sociales que este lunes se retomarían las clases presenciales en el Instituto Tecnológico de la Cuenca del Papaloapan (ITCP), la vocera del grupo que mantiene tomadas las instalaciones María Fernanda Flores Lara aclaró que no hay una fecha para el regreso a las aulas, ya que antes tiene que arribar una Comisión Resolutiva para atender el conflicto.

Explicó que han acudido en dos ocasiones a la ciudad de México a las oficinas del Tecnológico Nacional de México (TNM), en la última reunión les informaron que primero deben de solucionar el problema de la energía eléctrica ya que el plantel no cuenta con este servicio, por lo tanto, una vez que se solucione este asunto estarán arribando al Tecnológico de la Cuenca para buscar la solución al problema.

La representante estudiantil expuso que el problema de la energía eléctrica podría solucionarse en el transcurso de esta semana, ya que lo está atendiendo directamente el Tecnológico Nacional, “a ellos ahorita no les han dicho una cantidad exacta de cuánto va a proceder la multa, porque sabemos que es una multa, ellos nos dijeron una vez que se restablezca el servicio eléctrico y se cubra la multa, van a llegar al instituto”.

Puntualizó que no es posible que se retomen las clases debido a que no hay luz en el plantel, además de que ellos no permitirán el ingreso al personal que desconocen principalmente la Directora Rocío Castro, ya que sólo entregarán las instalaciones al personal del TNM.

Llamó a los estudiantes a estar atentos a los comunicados que únicamente publique el grupo y, en su momento estarán informando sobre los avances de este problema y cuando se retomarán las clases.

