Ex Directora del COCITEI denuncia despido injustificado y violencia de genero

-Asegura que por convertirse en mamá fue cesada de su cargo.

Mario Romero/Claudia Ortega

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Mónica Guadalupe Marín Hernández quien hasta el mes de junio se desempeñaba como directora de planeación y vinculación en el Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación, denunció públicamente a la Directora de la dependencia Xunaxhi Mua Gómez por despido injustificado, acoso laboral y violentar sus derechos para amamantar a su hija.

Ante los medios de comunicación, señaló que cuando entró al organismo se encontraba embarazada, pero en el mes de marzo se ausentó debido a que pidió licencia por maternidad, pero que al regresar a sus labores le retuvieron su salario supuestamente como medida de presión para que renunciara a su cargo.

Dijo que la explicación que le dieron fue que como ahora ya era madre, no contaba con la facilidad para salir a las giras de trabajo que se requerían, además de que no le permitían extraerse la leche materna para alimentar a su hija.

Narró que incluso la encerraron en una sala, en donde le exigieron firmar su renuncia debido a que no contaba con capacidad para mantenerse en el cargo.

“Tengo los audios donde me presionan y me dicen que va a haber muchas giras con el Gobernador en las regiones y que yo ya no voy a poder ir por mi hija, me dicen que tengo que renunciar porque hay cambio de estructura”

Indicó que tras negarse a firmar su renuncia, fue cesada de su trabajo.

Aseguró también que tras el acoso que sufriera, solicitó el acompañamiento de diversas instancias como la DDHPO y la secretaria de las mujeres, pero que argumentaron no tener injerencia en el caso.

Por último, pidió la intervención del Gobernador del Estado Salomón Jara, para que pueda ser reinstalada en su puesto, además de que la Directora Xunaxhi Mua y otros funcionarios que actuaron en la ilegalidad sean castigados.

