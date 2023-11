Nuevas Canchas del Muro Bulevar resolverán problema de falta de espacios para la práctica de diversos deportes

-Hacía falta mejorar las condiciones del gimnasio municipal “Jesús García López”, afirma el Presidente de la Liga Muro de Basquetbol

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- El problema que tienen actualmente quienes juegan el básquetbol es que no cuentan con los gimnasios suficientes para su práctica ni para los torneos que se realizan y eso provoca que no tengan más participación, pero ahorita con las nuevas canchas techadas y gradas que se hicieron en el Muro Bulevar, estas van a ser un desahogo, “con estas tres canchas no solo para el basquetbol sino para el voleibol y otros deportes”, afirmó Fernando Pacheco Meza, Presidente de la Liga Muro de basquetbol.

Expuso que una vez que se hayan inaugurado estas canchas, no habrá excusa para la gente que le gusta el básquetbol porque se tendrán muchos lugares para poder jugar este deporte.

En cuando a la reapertura del Gimnasio “Jesús García López”, comentó que tener los gimnasios en condiciones motiva mucho a los jugadores y al público en general, comentó que como anécdota en el torneo pasado tuvieron muchos problemas por el calor y los asistentes a los partidos se quejaban por la falta de ventiladores, pero afortunadamente ahorita ya los vuelven a tener y eso es un aliciente para la gente que practica el baloncesto.

Agregó que el hecho de que se hayan colocado los ventiladores y se haya pintado ya que desde hace aproximadamente no se pintaba este gimnasio “Jesús García López” son cosas que realmente eran necesarias y esto motiva, sobre todo para la niñez que ven una cancha en condiciones y un incentivo para seguir haciendo el deporte que les gusta.

Expuso que todas las ligas aportaron para mejorar las condiciones del gimnasio, en el caso de la Liga Muro, contribuyó con algo para la mano de obra eléctrica y para completar una buena cantidad de ventiladores, pero saben que es para beneficio de todos.

Lamentó que hay gente que no se dan cuenta el trabajo que ha costado mantener este gimnasio, no le dan el trato que se le debe dar ni lo utilizan como debe ser, “tiran de media cancha, se cuelgan de los aros, los ventiladores los mueven”, por eso su llamado es a que cuiden estas instalaciones.

Indicó que la Liga Muro tiene 18 años de haber sido fundada, próximos a cumplir los 20 y como anécdota pararon dos años por la pandemia, sino ya estuvieran celebrando esos 20 años, pero reiniciaron el torneo el pasado 11 de noviembre.

Agregó que han llegado a tener más de 100 equipos que van desde niños de cinco años hasta más de 60 años. Aseguró que el basquetbol es uno de los deportes más completos después de la natación.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario