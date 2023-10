Sí, defendemos a los motociclistas, pero que no violen la ley: Resistencia Civil Pacífica

-Piden a los conductores usen casco, no solo para evitar ser multados, si no para que no pongan en riesgo su vida.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente de Resistencia Civil Pacífica (RCP) Hipólito Clara Gregorio, dijo que a pesar de que son una organización que defiende a los motociclistas no están de acuerdo con que éstos violen la Ley, al contrario que las autoridades apliquen las sanciones como debe de ser.

Aseguró que han estado presentes en los operativos y han observado que en algunos casos aplican infracciones lo que es entendible, “de acuerdo a la Ley no debemos traer a más de dos personas en las motocicletas y tampoco menores de edad, incluso vemos que traen a dos o tres niños y sabemos que estos operativos han sido fructíferos”.

Afirmó que con estas acciones que ha implementado la Policía Vial se han logrado disminuir los accidentes, por lo que ayudarán a los motociclistas que sí usen el casco de seguridad y que quieran ser amonestados por alguna otra falta al reglamento, “va a ver apoyo porque sabemos la situación económica que se está pasando, pero también vemos que a veces hay muchos motociclistas que traen una moto de 40 o 50 mil pesos, y no quieren comprar un casco”.

Reiteró que asisten los operativos de la Policía Vial, y también defienden a los motociclistas siempre y cuando usen el casco.

Invitó a los conductores de motocicletas a usar el casco de protección no solo para evitar ser multados, sino principalmente para salvar la vida.

