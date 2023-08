No repunta la ocupación hotelera en Tuxtepec

-Ahora se ve afectada por el regreso a clases, señala Rodolfo Cruz Arroniz.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente de la Asociación de hoteles y Moteles en Tuxtepec, Rodolfo Cruz Arroniz dio a conocer que ante el regreso a clases bajará la ocupación hotelera.

Explicó que en la primera quincena de agosto había vacaciones y muchas familias visitaron la región utilizaran los hoteles de la ciudad para alojarse y a éstos se sumaron las personas que venían por negocios, lo que les permitió se diera un buen porcentaje de habitaciones ocupadas, sin embargo con este regreso a clases y gastos en inscripción, útiles escolares y uniformes la ocupación bajó un 5%.

Agregó que muchas familias priorizan los gastos que tienen con sus hijos con el retorno a las escuelas pero afirmó que una vez pasado este periodo se reactive la economía y aumente la ocupación en este sector.

Cruz Arroniz dio a conocer que en el mes de julio cerraron con una ocupación hotelera del 40% y de acuerdo a la experiencia que tienen de años anteriores, en los próximos días podría descender un 35%.

El Presidente de la Asociación de hoteles y Moteles en Tuxtepec afirmó que en lo que va del año la demanda de cuartos no ha repuntado a más del 40%.

Cabe hacer mención que los hoteleros esperaban un repunte desde el mes de julio después de la guelaguetza y aunque no fue así, en los primeros días de agosto se vio una ocupación positiva sin embargo no como lo tenían previsto.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario