Sin personal suficiente y sin equipo los Bomberos de Tuxtepec

-Solo ocho tragahumos para atender a más de 150 mil habitantes de Tuxtepec.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La situación por la que atraviesa el Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtepec es crítica ante la falta de personal, equipo y recursos económicos para solventar los gastos que se tienen en la estación y poder prestar un mejor servicio cuando se suscita un incendio o son requeridos para apoyar en caso de alguna emergencia. Tuxtepec tiene una población de más de 150 mil habitantes y solo cuenta con ocho bomberos para asistir en auxilio ante un siniestro.

En el marco del Día del Bombero, la Presidenta del Patronato Esperanza García informó que se requiere de más personal y son pocos los que se suman a esta corporación, y desafortunadamente en el pasado el Gobierno del Estado asignaba a dos elementos a esta estación cosa que ahora no ha sucedido, lo que propició que tan solo se cuente con ocho elementos activos.

Aseguró que se requiere de más personal y a ello se suman más carencias entre ellas el que no cuentan con el equipo suficiente para atender todos los auxilios que se van presentando en el municipio.

Destacó que la ciudadanía no los deja solos, ya que algunas empresas particulares los han apoyado con equipo personal, otras aportan recursos económicos y perciben un apoyo del Gobierno Municipal y con eso se ayudan para solventar los gastos que se van generando en esta estación de bomberos.

Abundó que lo que reciben lo utilizan para el mantenimiento de las unidades ya que son unidades obsoletas y se les invierte mucho recurso para poder seguir utilizándose.

Agregó que esperan que pronto llegue al municipio el camión que fue gestionado por el Club Rotario Tuxtepec A. C.

Es de mencionar que estas carencias del Cuerpo de Bomberos de Tuxtepec no son de ahora, son de muchos años y a pesar de esto los tragafuegos del municipio acuden diariamente a los llamados, no solo para apagar incendios, si no también cuando hay un accidente automovilístico, cuando son llamados para rescatar a un animal o bien para atender cualquier otro servicio de apoyo que les sea solicitado.

