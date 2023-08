Tuxtepecanos siguen pagando los 10 pesos en el transporte urbano; SEMOVI sin hacer operativos

-Transportistas siguen con la “boca cerrada”

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El próximo lunes se cumplirán dos semanas de que los transportistas empezaron a cobrar a los usuarios 10 pesos por la corrida, y aunque hubo inconformidad, no han hecho más al respecto, además de que la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) no ha realizado los operativos que anunció en su momento para evitar que se siguiera cometiendo esta arbitrariedad por parte de los concesionarios del transporte urbano de Tuxtepec.

Fue el pasado lunes 7 de agosto que el incremento de la tarifa sorprendió a los usuarios, muchos se inconformaron debido a que este aumento los agarró de sorpresa, y aunque externaron su reproche en redes sociales, y habitantes de algunas colonias se manifestaron, no se logró mucho, ya que la mayoría de los usuarios tienen que pagan los 10 pesos para poder acceder a esta modalidad de transporte.

Aunque fue un tema que llegó a oídos del Gobernador del Estado Salomón Jara y este aseguró que no había un incremento autorizado, además de que la SEMOVI anunció operativos para decomisar las unidades que cobraran los 10 pesos, pero no fue así, prueba de ello es que siguen cobrando la tarifa que ellos impusieron sin autorización.

Hasta el momento de manera oficial los representantes de las líneas del transporte del municipio no han dado a conocer los motivos de este incremento, sin embargo en un medio de comunicación se filtró un supuesto comunicado de parte del sector transporte en el que argumentan que este incremento se da debido a que desde hace seis años aproximadamente no se los han autorizado, además de que el costo de los insumos ha aumentado de un 50 a un 300%; así mismo aseguran que en el 2019 contaban con 350 unidades y actualmente circulan unas 150 por no contar con el recurso económico para echar a andar los camiones que tienen parados.

Algunos usuarios que están de acuerdo con pagar los 10 pesos han exigido mejorar las unidades, capacitación para los conductores y que presten un mejor servicio, sin embargo, los propietarios de los camiones también hacen caso omiso a las peticiones de quienes utilizan este medio de transporte.

Cabe recordar que la tarifa anterior era de ocho pesos y con subsidio seis pesos para estudiantes y personal de la tercera edad, ahora la tarifa normal cuesta 10 pesos y el subsidio paso a los ocho pesos; pero será en los próximos días con el regreso a clases que los padres de familia verán afectado su bolsillo cuando paguen esta nueva tarifa al llevar a sus hijos a la escuela.

