A punto de quebrar más de 300 empresas en Tuxtepec

-Comerciantes en grave crisis producto de la recesión y falta de circulante: Educardo Unda.

-Altos impuestos que pagan es una de las causas, afirma el Presidente de la CANACO Local.

-Para que lleguen nuevas empresas es necesario que bajen impuestos y hacer atractiva la ciudad y reactivar la zona con movilidad.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente de la Cámara de Comercio Delegación Tuxtepec afirmó que al sector empresarial atraviesa una grave crisis ante la recesión y la falta de circulante, propiciando que más de 300 empresas estén a punto de irse a la quiebra, afirmó el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio Delegación Tuxtepec, Eduardo Unda Cruz.

Dijo que son muchas las cortinas que se han cerrado en Tuxtepec porque no hay circulante que es el que mantiene viva la economía dado que todos los prestadores de servicios pertenecen a la economía consumista, dado que reciben el dinero de los consumidores, pero si el consumidor no tiene recursos por falta de empleo, de empresas, de recursos propios todas las empresas tienden a quebrar ya que no hay una entrada ni capital para mantenerse.

Afirmó que si bien no todas las empresas están afiliadas a la Cámara de Comercio pues muchos han dejado de pagar afiliaciones a ciertos organismos, pero al hacer un recorrido por la ciudad y el municipio han podido detectar la gran cantidad de empresas que han cerrado.

Comparó a Tuxtepec con la ciudad de Tierra Blanca, Veracruz en donde en la zona comercial no existen locales vacíos, es una ciudad que está creciendo a pasos agigantados en donde ya están instalando hasta bodegas, pero a Tuxtepec desde hace más de 25 años no llega una empresa que cree empleos permanentes.

Afirmó que esto es consecuencia de los altos impuestos que les cobran, señaló que hace unos días una empresa solicitó una corrida financiera en el Gobierno Municipal, comentaron con el Tesorero quien los remitió a la Dirección de Desarrollo Económico y hasta el momento les han entregado dicha corrida financiera y ante esto, la respuesta del empresario fue “o me apoyan para que me bajen los impuestos o nos retiramos de Tuxtepec, ya corrimos al 50% de nuestra plantilla y técnicamente si nos vamos quedarán sin trabajo el 50% restante de trabajadores”.

Eduardo Unda aseveró que las autoridades están cobrando costos muy altos para que se puedan instalar en Tuxtepec, mientras que en otros municipios los Ayuntamientos hasta les da el terreno para que se asiente en el municipio, les reduce o quita impuestos porque de cierta manera lo va a recaudar con los impuestos que va a cobrar de los mismos trabajadores”.

“Tienen que bajar los impuestos y hacer atractivo a Tuxtepec, mientras eso no suceda no llegarán más empresas grandes a esta ciudad”. Agregó que además de esto se tienen que hacer proyectos para reactivar la zona con movilidad.

Abundó que entre los agremiados a la CANACO Tuxtepec las ventas han bajado desde un 20 hasta un 40%, “la gente piensa que ganan el 100% de lo que venden sin embargo no toman en cuenta el gasto que tienen por la compra de la mercancía, pago de impuestos y seguro social entre otros y en realidad lo que les queda de ganancia está entre el 3 y 12% de la ganancia total es decir que pierden entre el 30 y 40% de lo que ganaron con la venta y esa situación es la que les “pega en su economía”.

