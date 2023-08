En MC no se regatea, se trabaja con y para los ciudadanos

-Toman protesta a la Comisión Operativa Municipal de Tuxtepec

-Designan a Jorge May Ocampo como Delegado de la Fundación “México con Valores”

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- Este sábado tomó protesta la Comisión Operativa Municipal de Tuxtepec de Movimiento Ciudadano, así como a Jorge May Ocampo quien a partir de hoy funge como Delegado de la Fundación México con Valores, nombramiento que lo podría llevar a contender por la presidencia municipal de Tuxtepec.

Alberto Sosa, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano al dirigirse a los asistentes a este acto, apuntó que está por iniciar el proceso electoral y el partido se prepara para contender en las elecciones del 2024 y que está seguro de que van a ganar la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y la Presidencia de Tuxtepec, pero que para eso necesitan que todos los ciudadanos se involucren.

Asentó que en la pasada elección la gente votó por una marca porque querían que ganara quien hoy es Presidente de México, pero hoy hay mucha inconformidad porque se dieron cuenta por ese voto corporativo también lo hicieron por malos Presidentes Municipales, “la gente ya se dio cuenta que no hay que votar por la marca sino por las personas”.

Aseveró que por eso Movimiento Ciudadano selecciona a los mejores perfiles, a hombres y mujeres preparados y con trayectoria, comprometidos para que a sus municipios les vaya bien.

“Nos estamos organizando y reforzando con miras al 2024, estamos trabajando con las personas, nosotros no estamos yendo a regatear o a andar viendo corporaciones corporativas para ganarse una candidatura, no estamos cobrando las candidaturas en un partido máximo, no andamos dando despensas, tortillas ni pollos sino dando trabajos”, asentó el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano.

Quien también hizo uso de la palabra fue Jorge May Ocampo, recién nombrado Delegado de la Fundación “México con Valores”, quien agradeció la distinción que le hace ese instituto político y a sus amigos entre ellos quienes a pesar de militar en otros partidos como el PAN y el PRI hoy se unen para trabajar junto a él para ayudar y buscar un mejor Tuxtepec.

A esta toma de protesta a los integrantes de la Comisión Operativa Municipal de Tuxtepec asistieron quienes conforman el Comité Coordinador Municipal de la Comisión Operativa entre ellos Abraham Romero, Iván Alí Elías Domínguez y caras como las de Javier Pacheco Villaseñor, Jorge Vera y Gaudencio Solís entre otros.

