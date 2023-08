Por deficiencias en la infraestructura colapsó la velaria de la Unidad Deportiva de Tuxtepec

-Solicitarán la intervención de SINFRA que fue la Secretaría que ejecutó la obra a través del Gobierno del Estado

-Seguirá el Gobierno de Tuxtepec vías legales para buscar la reposición del daño

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- Luego de que el viernes por la noche las fuertes rachas de viento y la lluvia que azotó Tuxtepec hicieron que colapsara la velaria de las gradas del campo de fútbol de la Unidad Deportiva Municipal, la mañana de este sábado en conferencia de prensa, las Autoridades Municipales señalaron que seguirán las vías legales para buscar la reparación del daño.

Al hacer uso de la palabra, el Presidente Irineo Molina Espinoza aseveró que es importante que la ciudadanía tenga conocimiento de este proyecto, cuál fue la fuente de financiamiento, de donde salieron los recursos, quien contrató a la empresa constructora y a que dependencia se va a ir a consultar para ver la garantía, porque independiente a que ya hayan pasado cinco años y de que la póliza de vicios ocultos no tenga efecto, aquí se está viendo claramente que fue un error de construcción grave porque soldar todas las bases a la varilla no era lo correcto, “no entendemos y eso lo tendrá que explicar la dependencia que contrató la obra porque hicieron este trabajo que sabían que esto iba a pasar.

“Recuperar un techado de este tipo cuesta varios millones de pesos y si hay posibilidad legal para que la empresa los devuelva, nosotros vamos a seguir por esa ruta”, afirmó el Alcalde de Tuxtepec.

El Director de Bienestar Santiago Méndez Agama relató este hecho y dijo esta estructura voló cerca de 15 metros y que si bien se presentaron daños materiales, no hubo lesionados, Asentó que esta velaria es parte importante de la infraestructura de la Unidad Deportiva Municipal.

Por su parte, el Director de Obras Públicas del Ayuntamiento Emilio Bravo Grajales explicó que en el recorrido que realizaron el viernes por la noche por la Unidad Deportiva luego de la caída de la velaria, asentó que de esta obra no cuentan con los expedientes para ver el proceso constructivo, planos, no hay ningún documento de la empresa ejecutora, ni del procedimiento de ejecución ni licitación.

Observaron que dentro de la estructura no hay anclajes, sino que simplemente son placas de acero soldadas a las varillas de las columnas y éstas no soportaron la fuerza del viento y el agua. Indicó que buscarán el expediente y los planos de esta obra que se inició en el 2018 por la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, por lo que ya tuvieron un acercamiento con esta Secretaría de Estado para que vengan y den su opinión de lo que sucedió, “por lo pronto no se moverá” la estructura hasta que se tenga el dictamen de esa dependencia.

Reiteraron empleados de la Dirección de Obras Públicas Municipales que esta obra no se hizo a través del Gobierno Municipal sino por SINFRA a través del Gobierno del Estado y se concluyó en el 2019; aseguraron que al Ayuntamiento no le entregaron ninguna información sobre la obra, por lo que no se cuenta con planos estructurales ni acabados, de lo que corresponde a lo que es un proyecto ejecutivo.

Así también que se procederá legalmente para solicitar a SINFRA los planos, para poder proceder también sobre quien construyó en su momento y ver las instancias legales a las que tienen que acudir.

Aunque sí dijeron que están seguros que lo primero que tienen que hacer es la notificación a la Secretaría de las Infraestructuras para que se finquen las responsabilidades, además de que independientemente de que la fianza de vicios ocultos tiene una duración de un año, si existen fraudes, dolos o algún otro tipo de situación que afecte el desarrollo de construcción de una obra y que sea imputable a cualquier responsable ya sean proyectista, director responsable o empresa constructora hay una vía legal y es la que se va a buscar hasta agotar porque al final hay un daño en cuanto a recursos.

Cabe señalar que en la construcción de esta Unidad Deportiva Municipal se invirtieron 49.5 millones de pesos por un compromiso que hiciera el ex Secretario de SEDESOL Eviel Pérez Magaña para con los habitantes de la ciudad y en específico con los deportistas tuxtepecanos.

La unidad deportiva comenzó a construirse en diciembre del 2018 y se inauguró el ocho de octubre del 2019.

