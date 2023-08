En Tuxtepec no hay aumento al pasaje en urbanos, no está autorizado: Salomón Jara

-No se vale que lucren con el bolsillo del pueblo, afirma el Gobernador de Oaxaca.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- El aumento al costo del pasaje en el Servicio Urbano de Tuxtepec “¡NO ESTÁ AUTORIZADO! no lo vamos a permitir, en ninguna parte, no no he autorizado nada, la Secretaría de Movilidad no ha autorizado ningún aumento, no se vale hacer uso del transporte para fines de lucramiento hacia la sociedad y estar golpeando los bolsillos del pueblo”, dijo enfático el Gobernador del Estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz durante la conferencia mañanera de los lunes.

El mandatario estatal también manifestó que las cooperativas y dueños del transporte en el estado de Oaxaca creen que pueden permitir el uso de vehículos viejos y ahora tienen que actualizar su parque vehicular porque los usuarios merecen un transporte digno, viajar sin necesidad de que suceda algún accidente, sentenció que no se puede permitir que sigan circulando este tipo de vehículos.

Asentó que ya se tiene un Plan de trabajo porque los propietarios de este servicio tienen que actualizar su parque vehicular , para que se regularice el transporte y se ordene todo lo que se tiene como política pública sobre el transporte público.

También se está planteando la certificación de vehículos del transporte público y la capacitación de choferes ya no estamos en un país de tercer mundo, “bananero”, en donde agarran el transporte y hacen lo que quieren, hoy la sociedad exige la atención, el respeto y la educación que deben tener todos los transportistas, asentó el Gobernador Salomón Jara Cruz.

