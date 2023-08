Es hora de que los jóvenes tomen el control y los espacios para demostrar que son diferentes: Irineo Molina

-Clausuró los Cursos de Verano del Instituto Municipal de la Juventud.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- “El Instituto Municipal de la Juventud de Tuxtepec tiene la gran responsabilidad de hacer a nombre de ustedes algo diferente porque somos una sociedad muy crítica que con eso de las redes se nos facilita hacer señalamientos”, afirmó el Presidente Municipal Irineo Molina Espinoza, al clausurar los Cursos de Verano que realizó el Instituto Municipal de la Juventud de Tuxtepec.

“Creo que este es el momento para que la juventud tome el control y los espacios que se le asignan para demostrar que pueden ser diferentes, que desde estos espacios pueden llevar a cabo tarea y acciones que organicen a la juventud, pero también, que den este mensaje de que vamos por buen camino”, afirmó el Alcalde

Agradeció a los más de 100 jóvenes que concluyeron sus talleres a quienes dijo que este Gobierno Municipal desde su inicio está luchando y apoyando a los jóvenes para que salgan adelante y que tienen el propósito de ver un Tuxtepec mejor y de ser mejores cada día.

Comentó que los resultados que está viendo en el Instituto Municipal de la Juventud le da la confianza de que lo que está haciendo en lo que está a su alcance muchas actividades para fortalecer esta unidad que tiene que prevalecer entre los jóvenes.

Aseguró que hablar de juventud es complicado porque su mentalidad es tan abierta y son muchas cosas a las que se enfrentan diariamente que es imposible atraer la atención y más con un discurso político poderlos capturar su interés, por eso es importante que la comunicación sea de joven a joven, asentó.

“Y no es que me considere viejo pero mi generación fue muy distinta a la que están viviendo hoy y Daniel en este deseo de hacer su trabajo y que tiene todo el respaldo del Gobierno Municipal, no solo tiene el acompañamiento de quienes integran este departamento sino de todas las áreas, prueba de ello es que el DIF Municipal colaboró en las tareas de estas actividades”.

Por su parte el Director del Instituto Municipal de la Juventud Daniel López Campillo agradeció al Gobierno Municipal, DIF, Cruz Ámbar y a todos los que participaron en estos cursos que hoy llegaron a su fin cumplieran el objetivo de que los jóvenes aprendieran algo que les gusta, que les llama la atención y que seguramente les servirá para su vida futura.

Es de mencionar que entre los cursos que se impartieron fueron: Música, canto, Primeros Auxilios, Repostería y Panadería, Belleza y se conformó una estudiantina entre otros más.

