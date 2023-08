Por lluvias, mantiene Protección Civil vigilancia en la región

-No se han reportado afectaciones graves por inundaciones, pero mantienen monitoreados los niveles de ríos y arroyos

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Coordinador de Protección Civil en la región de la Cuenca del Papaloapan, Jaime Canseco Claudio, señaló que a pesar de que hay ríos que no son de respuesta rápida es importante que en todos los afluentes se mantenga la vigilancia y poner la atención necesaria.

Explicó que después de la sequía que afectó la región de la Cuenca del Papaloapan, las lluvias fueron benéficas, comentó que a pesar de que ha sido mucha la caída de agua no ha habido afectaciones y los niveles se han mantenido dentro de los márgenes establecidos, sin embargo, esto no quiere decir que no estén monitoreando la zona.

Puntualizó que cada municipio debe de estar al pendiente de lo que ocurra en sus asentamientos, y por eso se capacitó al personal responsable de intervenir ante un siniestro provocado por un fenómeno natural, para que puedan llevar a cabo las primeras labores de rescate y auxilio en caso de ser necesario.

El Coordinador de Protección Civil en la región, llamó a la ciudadanía a estar atenta a los boletines oficiales que emitan a través de las diversas instituciones de gobierno, con la finalidad de estar prevenidos, y evitar incidentes o pérdidas lamentables.

