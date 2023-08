Colocan bandera amarilla en cuatro afluentes de la Cuenca

-Aumenta el nivel de agua de la presa “Cerro de Oro”.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Encargado del Despacho la Capitanía de Puerto de Tuxtepec, Iván Alfonso Sosa dio a conocer que siguen los operativos en los afluentes de la zona, mismos que hasta este momento no representan ningún peligro, pero si se han colocado banderas amarillas en cuatro puntos a medida de prevención.

Señaló que no ha subido mucho el nivel de los ríos o no está muy fuerte la corriente, y no ha sido necesario colocar las banderas rojas, ya que la navegación es muy viable; dio a conocer que entre los afluentes que ya se recorrieron y en donde colocaron estas banderas amarillas, se encuentran el Papaloapan a la altura del Malecón Paso Real, Chiltepec, Zacate Colorado y en la Presa Miguel Alemán.

Cabe mencionar que la Bandera Amarilla, es un señalamiento que representa precaución para quienes navegan en estas cuencas de agua.

Así mismo, puntualizó que los niveles de la presa aumentaron en comparación de un mes, sin embargo, esto no significa un peligro sino al contrario, ha ayudado a qué algunas islas se conecten. Asentó que el monitoreo a los torrentes es de manera constante.

El Encargado del Despacho de la Capitanía de Puerto de Tuxtepec llamó a quienes tienen una embarcación a tomar las medidas necesarias al momento de navegar como son el uso del chaleco, lámpara, y sobre todo tener precaución al surcar en aguas de la región.

