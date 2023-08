Solo con multas contra motociclistas que violen reglamento de tránsito se evitarán accidentes en Tuxtepec

-Se terminaron los operativos de concientización y prevención, ahora ya se aplican las sanciones: Irineo Molina.

-No más conductores sin casco, con varias personas sobre la unidad y sin documentación.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Luego de los últimos accidentes viales en Tuxtepec, en donde se ve relacionada una motocicleta y en los que muchos de éstos se han registrado pérdidas humanas, el Presidente Municipal Irineo Molina Espinoza, puntualizó que es mediante las multas la única forma en la que los motociclistas entenderán de lo importante que es respetar el reglamento para conducir un vehículo de este tipo, incluyendo el equipo de protección.

Explicó que en meses anteriores estuvieron realizando operativos de prevención y aunque los accidentes disminuyeron en las últimas semanas se ha visto que están repuntado, por lo tanto, decidieron hacer operativos para detener este tipo de vehículos cuando quienes los manejan no están utilizando casco, circulan a exceso de velocidad o se están transportando varias personas en la unidad.

“No basta con que la moto no tenga placas, no tenga licencia, que no porten casco, también suben muchas personas a la moto, se han detenido cuando sobrepasan el número de irregularidades y los vamos a seguir haciendo, no queremos sancionar, es un tema de salvaguardarles la vida, por eso es el exhorto de utilizar el equipo protección”, dijo el munícipe.

El Presidente señaló que será mediante estos operativos de decomiso de las motos, como la ciudadanía puede entender y que continuarán con estos operativos en contra de aquellos que violen las normas, “espero y nos comprendan”, asentó.

En lo que respecta a la queja de la ciudadanía por el exceso cobro de arrastre de la grúa y el corralón, expuso que no quitan el dedo del renglón en tener su Policía Municipal Vial, y con esto contar en un futuro un corralón municipal.

