La Cuarta Transformación ya no tiene reversa y vamos a volver a ganar: Adán Augusto López

-El aspirante a la candidatura de MORENA a la Presidencia de México encabezó una Asamblea Informativa en Tuxtepec

-Habló casi 30 minutos con un discurso dedicado a enaltecer al Presidente Andrés Manuel López Obrador, sus programas de apoyo y atacando a una televisora nacional

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- A 29 días de que concluya esta etapa de la carrera en la búsqueda de la candidatura de MORENA a la Presidencia de México, Adán Augusto López Hernández encabezó una “Asamblea Informativa” en la ciudad de Tuxtepec; durante casi 30 minutos se dirigió a los poco más de mil personas que se congregaron en el parque “Juárez” en donde afirmó que la Cuarta Transformación ya no tiene reversa y que van a volver a ganar para seguir haciendo grande a Oaxaca y a México, enalteciendo el trabajo del Presidente Andrés Manuel López Obrador y arremetiendo en contra de Televisa y del expresidente Vicente Fox.

El evento estaba programado para las nueve de la mañana. pero el aspirante a la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional llegó a eso de las 10 y media de la mañana, por lo que la conductora hablaba y hacía tiempo para que la gente no se aburriera, les repartían agua y a otros tortas, leyó la biografía de la “corcholata” que visitaba Tuxtepec y como algunos de los asistentes no sabían el nombre del aspirante a candidato dijo en el micrófono: “Nos están preguntando cómo se llama, no recuerdan su nombre, es Adán Augusto López Hernández, no lo olviden”.

Pasadas las 10:30 horas de la mañana, Adán Augusto López Hernández arribó al parque “Juárez”.

En el inicio de su intervención narró la historia de la carrera política del Presidente Andrés Manuel López Obrador, después de los programas que se han implementado durante lo que va de este sexenios, habló de la Pensión a Adultos Mayores que a partir de enero aumentará a seis mil pesos, de Vicente Fox al que llamó “chachalaca” e hizo mención a la entrevista en la que el expresidente panista pidió que se regresara la pensión a quienes han sido Presidentes de México; de que Televisa desde que estaba en la Secretaría de Gobierno lo vetó y de los ataques que la televisora ha hecho en contra de MORENA, del Gobierno de México y en su contra, que incluso manifestó, ni su nombre mencionan y de las encuestas a las que llamó “queda bien”, que se publican para “mantener el ánimo” de los aspirantes y mantenerles su ego.

Así también aseveró que para el próximo año se va a concretar la iniciativa para la reforma a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sea el pueblo quien elija a los ministros y para acabar con los privilegios que señala, gozan quienes conforman este Tribunal.

Adán Augusto le “echó flores” al Gobernador Salomón Jara Cruz y llamó a los presentes a apoyar este Gobierno de la Primavera Oaxaqueña porque aseguró: “sí le va bien a Salomón, le va a ir bien a todo Oaxaca”.

Comentó que los cinco millones de pesos que le daba el partido como financiamiento para gastos de esta etapa de promoción los rechazó y que pidió se destinen a cinco acciones entre ellas a los Centros de Salud y comunidades de marginación de Metlatónoc, en Guerrero; Huayacocotla, en Veracruz y habrá una comunidad beneficiada en Oaxaca de la que dijo serán los oaxaqueños quienes decida qué localidad será la favorecida.

Adán Augusto López también hizo mención a que él no es el preferido del Presidente y asentó que el que lo presume es el Mandatario y rememoró el día en que lo nombró Secretario de Gobierno en donde lo llamó “amigo y hermano”.

Es de mencionar que aquí en Tuxtepec el organizador de esta Asamblea Informativa fue Zenón Bravo Arellano quien fue el encargado de dar la bienvenida al ex Secretario de Gobierno, entre los asistentes y en primera fila estuvo la esposa de Adán Augusto, Dea Isabel Estrada Rodríguez a quien por cierto le regalaron una blusa típica bordada de esta región y junto a ella, acompañándola la conocida tuxtepecana Elba García Claustro mejor conocida como “Doña Elba”, quien fuera archipriísta y ahora se suma a las filas de esta aspirante a la candidatura de MORENA.

También se le fue a “poner para la foto”, Soledad Ruíz Sarmiento mejor conocida como “Chole Mole” quien le dijo al oído al aspirante a la candidatura de MORENA: ” yo soy priísta pero voy a votar por usted”.

Al término del evento éste se descontroló y la mala organización y logística se puso de manifiesto, pues la gente comenzó a invadir el escenario mientras que hacían el llamado para “tomar la foto del recuerdo” y por más que los organizadores gritaban “hay que bajarlo, hay que sacarlo ya”, no lo lograron y por lo tanto “no hubo foto”, por lo que Adán Augusto bajo por las escaleras que se encuentran detrás del escenario.

Otra de las situaciones que se dio fue que no quiso dar entrevista a la prensa, ya que afirmó no se lo permitían los lineamientos que les dio el partido.

Y como siempre para poder tener “cupo lleno” ya que se habían dispuesto mil sillas que por cierto no alcanzaron, el acarreo estuvo al 100 por ciento, algunos urbanos los dejaron estacionados sobre el Muro Bulevar en donde bajaron a la gente para que caminara hacia el parque, otros más como si fueran una ruta de este servicio de transporte bajaban a los “acarreados” en la parada que se encuentra en la avenida Libertad frente al Museo Regional “Casa Verde” y al término del evento el punto de ascenso a los camiones fue frente a la CANACO.

