Tras agresión a Xóchitl Gálvez en Oaxaca, AMLO pide a seguidores a dar “Amor y paz”

-En la mañanera de este lunes, el Presidente de México negó que haya persecución política en contra de Senadora panista

Fuente: El Financiero

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una pausa en el golpeteo con Xóchitl Gálvez para pedir a sus seguidores que la respeten luego de que la senadora denunciara agresiones por parte de “reventadores” de Morena durante su gira por Oaxaca.

“Para todos, hay que respetarnos y ser muy partidario de la libertad, demostrar que la intolerancia tiene que ver con la derecha, es como la mentira, es reaccionaria, la verdad es revolucionaria, es clarísimo”, lanzó durante la conferencia matutina.

“No somos iguales, no hay que darles motivos para nada, y no hay nada qué temer, no vamos bien, vamos requetebién, estamos bien y de buenas, entonces ahora lo que necesitamos es no solo seguir actuando de manera respetuosa sino debemos de ser más amables que de costumbre, afectuosos, no testear a nuestros adversarios ni con el pétalo de una rosa, no tocarlos”, comentó para después mandar besos y posar con el clásico gesto de paz.

Más temprano, descartó encabezar una persecución política en contra de Gálvez, como acusó el PAN en una demanda interpuesta el pasado 20 de julio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“No puedo profundizar sobre eso porque estoy vetado, pero no hay persecución a nadie, a nadie, no es mi fuerte la venganza, si hablé en su momento era porque consideré importante advertirle a la gente que querían echar a andar una estrategia, como en otras ocasiones, para engañar con propósitos sectarios”, explicó.

Cuestionado sobre el rastreo que lleva a cabo la senadora, de las claves de acceso con las que funcionarios federales obtuvieron y difundieron su información fiscal, López Obrador dudó que esta medida sirva para proceder penalmente contra ellos.

“No creo que prospere nada de eso, yo hablé porque se quería hacer una maniobra, supuestamente democrática, con toda una estrategia bien manipulada desde la cúspide o los medios, si por eso es tanto el enojo porque supuestamente iban a presentar algo nuevo y toda una acción concertada de cúpula, pero no les resultó”, reiteró.

