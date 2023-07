Fuerte deterioro en Hospitales de la Cuenca del Papaloapan reconoce la Secretaría de Salud de Oaxaca

-Justifica Alma Lilia Velasco acciones de protesta de trabajadores sindicalizados.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En su visita a la región de la Cuenca del Papaloapan, la Secretaria de Salud en el estado Alma Lilia Velasco reconoció el deterioro que existe en los Hospitales y justificó las acciones de los trabajadores, quienes están en paro desde el pasado 29 de junio para exigir se les proporcionará más personal, medicamentos, impermeabilización del Hospital General de Tuxtepec, el arreglo en fallas de energía eléctrica y climas de este nosocomio.

Después de una acalorada reunión en la que los trabajadores reclamaron a la funcionaria estatal que los Servicios de Salud de Oaxaca no han cumplido el compromiso de dar solución a las exigencias que existen en Hospitales y Centros de Salud de la región de la Cuenca y en la que pidieron la salida de los medios de comunicación para que no siguieran siendo testigos de esta reunión, al concluir esta, a su salida Alma Lilia Velasco hizo saber que durante lunes y martes había llevado a cabo un recorrido por los hospitales de Tuxtepec, Loma Bonita, Temascal y Valle Nacional y en todos reconoció, “hay un deterioro sumamente fuerte motivo por el cual los trabajadores ya no quieren seguir laborando en estas condiciones”.

Aseguró que hay incertidumbre por parte de los trabajadores ya que en varias ocasiones han escuchado lo mismo y no ha ocurrido nada, pero aseguró que, aunque no se verán pronto los avances ya hay personal de diversas empresas haciendo algunas acciones para mejorar la infraestructura de los nosocomios.

Puntualizó que es urgente que se mejore el Sistema de Salud y ese fue el motivo por el que regresó a este municipio y la visita que llevó a cabo por los Hospitales de esta zona, para conocer de manera personal las carencias y necesidades que tienen. Expuso que a futuro no muy lejano también se comenzará con la rehabilitación para los Centros de Salud.

Cabe mencionar que este recorrido que llevó a cabo la Secretaria de Salud de Oaxaca Alma Lilia Velasco lo hizo junto con personal del IMSS-BIENESTAR, ya que será este quien se encargue de la rehabilitación de los inmuebles con el principal objetivo mejorar la atención a los usuarios.

