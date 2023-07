“A quien me pongan voy” dice Xóchitl Gálvez en Oaxaca

-Aseguró que hasta el momento ningún hombre le ha impedido llegar a dónde ha llegado

Mario Romero/Dora Timoteo

Oaxaca, Oaxaca.- La mañana de este domingo, en conferencia de prensa, la aspirante a liderar el Frente Amplio por México Xóchitl Gálvez, señaló que no ha habido un hombre que le haya impedido llegar a dónde ha llegado y que “a quien me pongan, voy”.

A pregunta exprés sobre si la sacarán sobre la contienda, puntualizó “machos me he encontrado muchos a lo largo de mi vida, y a todos los he hecho a un lado”

Aseguró que va bien en las encuestas, y aunque del lado contrario hay muchos golpes bajos y es más difícil el panorama, aseguró la también aspirante a la candidata de la presidencia del país, “a quien me pongan voy”

No descartó ademas ser víctima de violencia política y que esto lo llevará a los tribunales y espera que todo salga a su favor.

Señaló que los mexicanos desean a alguien que resuelva problemas de salud, educación , seguridad y no a alguien que divida y ofenda, y su fortaleza es su capacidad de trabajo y eso es los que quieren los mexicanos.

Aprovechó además para señalar que nunca ha estado en contra de algunos programas federales, si no al contrario se necesita de fortalecerlos y hacerlos más productivos para que más personas.

Durante la conferencia estuvo acompañada de la ex contralora Perla Wolrich, así que de otros militantes panistas.

