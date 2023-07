En agosto del 2024 estará terminado el nuevo Hospital de Especialidades de Tuxtepec

-Será de 90 camas de acuerdo al modelo de construcción; hacer un nuevo proyecto por cuestión de tiempos pondría en riesgo su edificación: Irineo Molina.

-No habrá arranque formal “para la foto”.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- Será en el mes de agosto del 2024 cuando quedará terminado el nuevo Hospital de Especialidades para Tuxtepec que comenzó a construirse el pasado miércoles, afirmó el Presidente Municipal Irineo Molino Espinoza, al señalar que por los tiempos se tomará como modelo el hospital IMSS-BIENESTAR de Atlacomulco de 90 camas, porque hacer un nuevo proyecto sería muy tardado, se perdería tiempo y se correría el riesgo de que se perdiera esta importante obra para Tuxtepec y para toda la región de la Cuenca del Papaloapan.

En entrevista, al ser cuestionado sobre una supuesta propuesta que presentarán trabajadores la Sección 35 del Sindicato de trabajadores del sector salud al gobernador Salomón Jara Cruz para que el Hospital de Tuxtepec que inició a construirse esta semana sea de 120 camas, Molina Espinoza respondió:

“No estoy enterado, entiendo que ellos están tratando temas actuales de carencias que tienen en el Hospital General, el nuevo hospital no entra dentro del esquema de lo que están dialogando o discutiendo los trabajadores de salud”.

Dijo que por lo que ha caminado en este tema del nuevo hospital puede dar sus apreciaciones y afirmó que de lo que él recuerda “el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha especificado el número de camas, él se comprometió con un hospital en el 2021, la pasada Administración Municipal no quiso comprar el terreno, yo era diputado y me entrevisté con quien era alcalde a quien le dije que podría llevarse la medalla de la construcción del hospital pero no quiso y fue hasta mi gobierno que se adquirió y se donó”.

Agregó que siempre el Gobierno de México en este caso las autoridades de salud han sugerido que por los tiempos es necesario tomar una infraestructura ya hecha como modelo, porque empezar un diseño nuevo se llevaría muchos meses en realizarlo y perder nueve meses en un proyecto pondrá en riesgo esta promesa presidencial porque López Obrador ya se va y el que venga va a traer sus propios compromisos, por eso es importante que se le dé el tiempo para que cumpla.

Comentó que ante esta propuesta de un hospital modelo fueron a Querétaro a través del INSABI, “a mi me gustó, está construido de acuerdo a las necesidades de esa ciudad pero para Tuxtepec se tendría que adecuar a lo que requiere”.

Irineo Molina Espinoza agregó que cuando saludó al Presente de la República en Guelatao a quien le expuso que ya se tenía el terreno, que ya se había donado que había ido con INSABI a Querétaro y ahí el Mandatario le dijo “no, con el INSABI no, va a ser con IMSS Bienestar” y, agregó ya se venía lo que ya sabemos que el INSABI desapareció, y fue ahí en donde IMSS Bienestar comenzó a tomar la rectoría de la decisión de que proyecto hacer y de entre los proyectos que ya tienen hechos está el de Atlacomulco que es de 90 camas y ese es el que se pretende tomar como modelo para Tuxtepec.

“Cuando vendió el avión presidencial, el presidente creo que dijo 80 camas, bueno 120, 80 ó 90, los mal intencionados dirán que el Presidente no está cumpliendo su palabra, pero el la está cumpliendo, solamente que tenemos que tomar un proyecto ya construido como modelo, porque cualquier modificación volver a validarlo, perder tiempo y poner en riesgo esta construcción”.

“El hospital es una obra necesaria que va a ayudar no solamente a Tuxtepec sino a toda la región del Papaloapan, estoy contento con el apoyo presidencial de acordarse de Tuxtepec y de construir de manera inmediata este proyecto de 90 camas que es el modelo de Atlacomulco porque así lo puso el IMSS Bienestar, pero todo esto es por los tiempos, hacer un proyecto especial como nosotros lo queremos se nos va a ir el tiempo y se perdería el proyecto“.

Así también el Alcalde de Tuxtepec aseveró que no habrá un habrá un arranque formal “para la foto” y que el presidente vendrá a supervisar una vez que ya exista un avance en su construcción, ya arrancaron con los primeros trabajos.

