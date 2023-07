Al año se reportan entre 100 y 130 nuevos casos de mal de chagas en el estado de Oaxaca

-En la región de la Cuenca se detectan de 10 a 15 contagios anuales de este padecimiento.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco del Taller de Actualización sobre el Mal de Chagas que llevó a cabo la Subdirección de Salud Municipal dependiente de la Dirección de los Programas BIENESTAR, la doctora Ana Lilia Posada Jiménez, responsable estatal del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vector dio a conocer que el Estado de Oaxaca es endémico para la Enfermedad de Chagas ya que de las 34 especies de chinches que existen en el país, 16 están presentes en esta entidad, además de que al año se reportan entre 100 y 130 casos nuevos de este padecimiento.

En cuanto a la región de la Cuenca del Papaloapan apuntó que se están presentando aproximadamente entre 10 y 15 casos por año. Apuntó que en relación a las pruebas para la detección de esta enfermedad en Tuxtepec, dijo que son unos estudios especiales, una muestra que se maneja como un “Barrido” porque se aplica a todos los menores de 15 años de la localidad que está en riesgo, pero estas pruebas son procesadas en México y tardan en dar los resultados y están a la espera de estos.

“Quiero decir a los padres de familia que no se espanten con los resultados, porque este es un filtro de lo que puede estar sucediendo en la localidad, si uno de los menores resulta reactivo a la prueba se toma como probable, no es resultado final, se haría otra muestra con otro tipo de estudios y que realizan en el estado de Oaxaca y entonces sí se puede decir si es o no portador de la Enfermedad de Chagas”.

Comentó que afortunadamente lo que se busca con las pruebas de papel filtro es detectar a tiempo la enfermedad y en caso de que se confirmara algún caso se da tratamiento de inmediato, lo que implica cortar la infección, la cadena de transmisión y la posibilidad de que los pacientes puedan presentar en un futuro daños como las cardiopatías que esto es muy característico de la Enfermedad de Chagas.

Reiteró que esta enfermedad no solo es de los niños, todas las personas que vivan en una casa que tenga chinches están en riesgo y lo principal es eliminarlas, tener ordenada y limpia la vivienda, mover muebles, sacudir detrás de cuadros para evitar que la chinche encuentre un lugar en donde pueda anidar es importante, porque con ello no solo se evita la Enfermedad de Chagas sino también el dengue y de otros animales como arañas, serpientes que también pueden ocasionar problemas de salud.

Al acto inaugural de esta conferencia asistieron el Presidente Municipal Irineo Molina Espinoza, el Director de los Programas Municipales BIENESTAR Santiago Méndez Agama, la Subdirectora de Salud Olga Margarita Maldonado Hernández y el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03 Sergio Enrique Apolinar Rabanales.

