Va la Sección-35 por la cabeza de la Secretaria de Salud Alma Lilia Velasco

-Ultimátum a los Servicios de Salud de Oaxaca para dar respuesta a peticiones sindicales.

-Amenazan con radicalizar acciones para este miércoles.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Será este miércoles el último día de plazo que las autoridades de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) tienen para dar respuesta a todas las peticiones de la Subsección 03 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) y de no hacerlo estarían accionando y hasta pidiendo la cabeza de la Secretaria de Salud Alma Lilia Velasco.

En conferencia de prensa la Secretaria de la Subsección Maricela Cruz Hernández puntualizó que no solo es el Hospital Regional de Tuxtepec, sino también los Hospitales Comunitarios de Loma Bonita, Valle Nacional, Temascal y Centros de Salud de la región los que tienen carencias en insumos, medicamentos, material de curación así como de personal y equipo, además carecen de una buena infraestructura, agregó que en algunos casos tienen problemas de la luz y el clima, por lo que esperan que les den una solución.

Explicó que desde que iniciaron las movilizaciones la semana pasada, la Secretaria sabe del problema, sin embargo no los ha atendido, motivo por el cual esperan que este miércoles que arribe al municipio y traiga una solución a sus demandas.

Afirmó que de no tener nada positivo o inclusive, de no hacer acto de presencia en la reunión que tienen pactada, estarían accionando y sobre todo pidiendo la cabeza de la titular de los Servicios de Salud de Oaxaca, por no atender los diversos problemas y carencias que en reiteradas ocasiones han denunciado ante los medios de comunicación, y que ha sido motivo de movilizaciones.

