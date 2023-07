Busca Irineo Molina saldar deudas del ayuntamiento ante el SAT

-El adeudo es de 80 millones de pesos, desde el 2016 no se pagó el ISR

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- La omisión de pagos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por impuestos de los trabajadores en el último año de la administración 2014-2016 ha derivado a la fecha, en una deuda de 80 millones de pesos, hecho que preocupa al Gobierno Municipal pues de no hacerse nada podría afectar a la ciudadanía a corto o largo plazo; así lo informó el Presidente Municipal Irineo Molina Espinoza quien ha solicitado al Gobierno del Estado su intervención ante este órgano administrativo para que la cantidad total disminuya en un 75 %.

La falta de pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de la plantilla laboral en el 2016 y sus multas son un problema que ocupa al edil de Tuxtepec quien pidió al gobierno estatal se sume a la petición de que 80 millones de pesos se reduzcan a 22; sería irresponsable con Tuxtepec ser omiso a este requerimiento fiscal dijo, el adeudo seguirá creciendo si no se hace nada y que podría afectar en un futuro las partidas presupuestales.

Explicó que se han buscado alternativas para que sea esta administración la que solucione esta situación y por ello se buscó que el Gobierno del Estado intervenga para realizar un convenio en beneficio de las y los tuxtepecanos puesto que el Gobierno Municipal no tiene ese beneficio que otorga la Ley fiscal; hay una reunión en puerta entre ambos niveles de gobierno y el SAT, de llegar a un acuerdo, se podrían comenzar a realizar los pagos del crédito y se protegería el patrimonio de Tuxtepec.

Aunque los autores de estos actos de omisión ya no están, no significa que la deuda no exista y no aumente, la Fiscalía General de la República (FGR) ya cuenta con las denuncias a las administraciones involucradas y es ella quien se encargará de hacer las investigaciones y dar seguimiento, concluyó.

