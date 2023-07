Tristes y con lágrimas parte hacia Oaxaca la Delegación “Flor de Piña”

-Habrá dedicatorias y homenajes simbólicos durante sus presentaciones en la Guelaguetza, en memoria de la maestra Paulina Solís Ocampo y Kary León Gaytán.

-La sala de ensayos anexa al Auditorio de la Casa de Cultura de Tuxtepec ya lleva el nombre de Paulina Solís Ocampo.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- Desde la “Rotonda de Las Azucenas”, la Delegación “Flor de Piña” realizará dedicatorias y homenajes simbólicos en memoria de la maestra Paulina Solís Ocampo, creadora de ese baile y de Kary León Gaytán integrante de esta delegación, durante las cuatro participaciones que tendrá en “La Guelaguetza 2023”, así lo dio a conocer la Directora de la Casa de la Cultura “Dr. Víctor Bravo Ahuja”, Marcel Toledo.

El luto y la tristeza invade a la Delegación “Flor de Piña” que este viernes partió hacia la ciudad de Oaxaca para participar en las fiestas de la “Guelaguetza 2023”; el pasado domingo la creadora de la coreografía de este baile Paulina Solís Ocampo murió a los 98 años de edad en la ciudad de México y de que este jueves lamentablemente la maestra Kary León Gaytán integrante de esta Delegación sufriera un accidente vial en esta ciudad de Tuxtepec, perdiendo la vida cuando era trasladada al puerto de Veracruz para su atención médica ante las graves lesiones que presentaba.

Poco antes de la una de la tarde quienes integran la delegación comenzaron a subir al autobús, cabizbajas y con lágrimas en los ojos, hoy no fue con la alegría que caracteriza esta partida hacia la ciudad de Oaxaca para participar en la Máxima Fiesta de los Oaxaqueños, no hubo risas, no hubo porras, no hubo vivas, hoy hubo llanto, dolor y tristeza, solo el grito de ¡Viva Kary! ¡En el cielo bailaras con tu piña al hombro así como aplausos de los padres, novios y esposos que fueron a despedirlas! Con ellas van la Directora de la Casa de la Cultura “Dr. Víctor Bravo Ahuja” y el profesor Héctor Arturo Hernández Villar.

Ante estos acontecimientos, Marcel Toledo, Directora de la Casa de Cultura de Tuxtepec dio a conocer que en memoria de la creadora de la coreografía del baile “Flor de Piña”, a partir de ahora el salón de ensayos anexo al Teatro Auditorio llevará el nombre de Paulina Solís Ocampo.

Así también, lamentó la muerte de la maestra Kary León Gaytán, integrante de la Delegación quien perdiera la vida en un accidente de tránsito la noche de este jueves.

Mientras tanto, Ernesto Vásquez Subdirector de la Casa de Cultura externó que mañana la Delegación “Flor de Piña” participará este año en las cuatro funciones de la “Guelaguetza 2023”, que estarán presentes el sábado en la “Comida de la Hermandad” a la que asisten como invitadas todas las delegaciones que subirán a la Rotonda de las Azucenas este 17 de julio durante el Primer Lunes del Cerro, por la tarde de ese mismo día participarán en la tradicional calenda y el domingo asistirán al ensayo general, para el lunes subir al “Cerro del Fortín” y en la “Rotonda de las Azucenas” mostrar al mundo una vez más el baile que representa a la Región de la Cuenca del Papaloapan y uno de los más esperados y ovacionados en estas celebraciones.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario