Pide CANACO a Gobernador más inversión para la Cuenca

-Le presentarán algunos problemas del sector comercial como son ambulantes y la vialidad.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Delegación Tuxtepec, informó que tuvo la oportunidad de platicar con el Gobernador del Estado Salomón Jara, a quien le pidieron que volteara a ver a la Cuenca del Papaloapan, para que haya más inversión.

Dijo que, aunque fue una plática breve, el mandatario estatal les comunicó que vendrá en unos días más al municipio y les prometió que hay un proyecto importante para la región, por lo que esperan que así sea, y con esto se tenga una mejor situación en el sector comercial.

Señaló que ellos como CANACO le harán algunas peticiones importantes ya que el sector está muy golpeado, aseveró que tocarán a detalle algunos temas con el Mandatario Estatal entre ellos inversión para que lleguen algunas empresas, ambulantes y vialidad, que ayudarían en mucho a los comerciantes.

Explicó que este sector, necesita de un “empujón” dado que este sector se encuentra muy afectado por la crisis y la pandemia y no han podido recuperarse; puntualizó que no estaría mal que lleguen créditos para que se levanten un poco, además, no descartan que ellos como CANACO brinden capacitaciones para el manejo adecuado de sus finanzas y poco a poco se vaya recuperando este sector.

