Si no hay respuestas no hay Guelaguetza, advierten pobladores de Lachiguiri

-Denuncian que fueron amenazados con abrir carpetas de investigación en su contra si se movilizaban.

Mario Romero/Claudia Ortega

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Pobladores de Santa Maria Lachivigoza y San Antonio Nizagoche, pertenecientes al municipio de San José Lachiguiri en Miahuatlán de Porfirio Díaz, arribaron a palacio de gobierno en la capital oaxaqueña en busca de una mesa de negociación, para que les sean entregados los recursos de los ramos 28 y 33.

Los habitantes señalan que desde hace 7 meses les adeudan las participaciones municipales del Fondo III y FONDO IV, y que superan los 800 mil pesos.

Señalaron que la excusa del presidente municipal de Lachiguiri es que no les alcanza el recurso, a pesar de que anualmente recibe el municipio 25 millones de pesos, sin embargo, en las agencias no hay avances de ninguna obra ni de infraestructura “en las agencias no hay nada” dijeron.

Detallaron que de manera pacifica buscan una mesa de diálogo con las autoridades estatales, pero que debe estar presente el presidente municipal pues “ya estuvo que nos den siempre atole con el dedo” “estamos hartos de la marginación y explotación” sentenciaron.

Así mismo dijeron que quieren respuestas concretas, de lo contrario estarán por tiempo indefinido y tomarán otras medidas si no ven respuestas contundentes “estamos dispuestos hasta llegar a las últimas consecuencias” advirtieron.

Así también informaron que en un evento previo en dónde el gobernador Salomón Jara arribó a su municipio, se comprometió a ayudar a las agencias, pero que hasta el momento no han obtenido respuesta alguna.

De no ser escuchadas sus demandas, aseguraron que no regresarán a sus agencias y habrá boicot a la Guelaguetza.

