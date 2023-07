Retroceso penal en caso María del Sol, “mi hija no ha tenido justicia desde hace 5 años”: Soledad Jarquín

-Tribunal superior de justicia en Oaxaca, reduce sentencia al acusado de robar equipo a María del Sol Cruz Jarquín, luego de su asesinato.

Mario Romero/Claudia Ortega

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Activistas e integrantes del “Consorcio Oaxaca” junto con la periodista Soledad Jarquín, clausuraron de forma simbólica las oficinas del poder judicial del estado de Oaxaca, para repudiar la reducción en la sentencia al acusado de robar las pertenencias de su hija.

Y es que la también activista Soledad Jarquín, denunció que el magistrado Arturo León, redujo la sentencia a favor de Heliodoro Altamirano Charis de 13 a 9 años, acusado del robo de las pertenencias de su hija María del Sol Cruz Jarquín, luego de su lamentable asesinato en 2018.

Dijo que esto es un retroceso en materia penal y una impunidad, al ser la única sentencia que se ha obtenido por el feminicidio de su hija María del Sol.

Informó que interpondrá un juicio de amparo en contra de la resolución y además promoverá un proceso de sanción, en contra de los magistrados de la sexta sala penal colegiada del tribunal superior de justicia.

“Yo le exigió al tribunal que me diga que método utilizo para llegar a esa estúpida conclusión, me parece que es un acto más de corrupción de los muchos que han hecho en contra de mi hija, que no ha tenido justicia desde hace 5 años” finalizó.

