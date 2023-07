Oaxaca, está en el camino de la transformación: Antonino Morales Toledo

-Hoy la política de atención es directa, escuchando, atendiendo y resolviendo las peticiones de las comunidades, para reparar la deuda histórica con los pueblos de Oaxaca, señaló

Redacción

Santa Ana del Valle, Oaxaca.- Oaxaca está en el camino de la transformación, aseveró el secretario de Administración Antonino Morales Toledo, al visitar esta población zapoteca, para reiterar que el gobierno del ingeniero Salomón Jara Cruz, es de territorio y no de escritorio.

Al agradecer la invitación de la autoridad municipal Frumencio Bautista, el responsable de la política administrativa estatal, señaló que la instrucción del mandatario estatal es ponerse a las órdenes de las autoridades municipales.

Y es que señaló Morales Toledo, que hoy la política de atención es directa, de frente, escuchando, atendiendo y resolviendo las peticiones de las comunidades para reparar la deuda histórica con los pueblos de Oaxaca.

“En el gobierno del ingeniero Salomón Jara Cruz, atendemos las peticiones y las encauzamos. No mentimos no robamos y no traicionamos, no es discurso, es palabra y compromiso”, resaltó.

La autoridad municipal, acompañado de su Cabildo, reconoció la voluntad y el compromiso del secretario de Administración Antonino Morales Toledo, por acercarse a los pueblos y encauzar sus demandas. También destacaron que están convencidos que el proyecto de transformación es el camino para lograr un mejor Oaxaca.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario