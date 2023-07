Las tienditas de la esquina tienden a desaparecer en Tuxtepec

-Crisis económica, efectos tras la pandemia, pagos de renta, luz y la expansión de tiendas de conveniencia provocan graves pérdidas a estos negocios.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- La crisis económica, los efectos que les dejó la pandemia de Covid-19, el aumento de tiendas de conveniencia, la reducción en las compras de manera tradicional, aunado a un acelerado crecimiento de las ventas en línea de los supermercados, el pago de altas rentas y luz entre otros gastos que tienen que hacer ha provocado que las tienditas tengan pérdidas en sus ventas y tiendan a desaparecer.

Magdalena Martínez, señaló: “los clientes ya no son tantos como antes, de hecho dice ya ni siquiera es un negocio, las ventas están bajas, las grandes tiendas nos afectan ya que ofrecen mejor precio, pero nosotros hacemos lo que podemos para seguir sobreviviendo porque lamentablemente cuando ya no queda de otra tenemos que cerrar”.

Aseguró que está consciente de que en una tienda pequeña no va a encontrar lo que hay en una tienda grande, pero es la manera que los dueños de las tienditas tienen de autoemplearse y seguir sobreviviendo para mantener a la familia.

“A veces nos hacen de menos a las tienditas de la esquina pero cuando van a comprar algo si el dinero no les alcanza sí les quedan a deber un peso o llegan a pedir fiado lo que no hacen en las grandes tiendas, sin pensar que ese recurso que no les está entrando es su margen de utilidad”.

Dijo que ojalá la gente fuera consciente y apoye un poquito más a las tienditas de la esquina. “Nosotros hacemos lo que podemos para no dar un precio muy elevado y algo muy importante es tratar bien a los clientes y tener los productos que buscan”.



Hoy en día cada vez es menos frecuente encontrar las tienditas de la esquina, pero los propietarios que aún persisten tienen la esperanza de que la gente regrese a hacer sus compras a estos negocios que son una fuente de autoempleo, tienen “un poquito de todo” y sobre todo, generan comunidad.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario