Seguirán filtros de concientización en Tuxtepec, posteriormente no descartan las multas: Tránsito

– Estos filtros van principalmente enfocados a los motociclistas.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El director de la Policía Vial en el estado, Toribio López Sánchez, en su visita al municipio de Tuxtepec, puntualizó que deben de seguir trabajando para prevenir accidentes, principalmente de motocicletas, mismos que se presentan por la falta de conciencia.

Dijo que diariamente se instalan filtros de concientización en todo el estado, en donde se les pide a los motociclistas usar el casco, pero debido a que no obedecen, no descartan que más adelante haya multas para estas personas que no acaten el reglamento de tránsito, ya que parece que cuando se les infracciona “solo así entiende”.

“Nosotros les apostamos a que, a través de campañas permanentes, se logre bajar los índices de los accidentes”, y así no se requiera de llegar a las infracciones.

Las declaraciones del Director fueron en el marco de su visita a Tuxtepec, en donde entregaron dos vehículos y 2 motocicletas para la policía vial de Tuxtepec, y con esto actualizar el parque vehicular de esta corporación.



Además, en la entrega de estas unidades hubo el compromiso de que próximamente llegarán uniformes y mejores prestaciones para los elementos, y con esto se logre, poco a poco dignificar a la policía.

