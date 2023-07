Buscan modernizar cultivo de plátano en el municipio

-Con capacitaciones se busca orientar a los productores; además se pretende que haya sistemas de riego.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Ante la falta de apoyos a los productores de plátano del municipio, el Agente de la comunidad de San Bartolo Paulino Soto, dijo que han tocado puertas con la finalidad de ayudar a este sector, especialmente modernizar las técnicas de cultivo.

Explicó que buscan mejorar los cultivos apoyándose de nuevas tecnologías que ayuden a mejorar la siembra, por lo que próximamente estarían capacitándose; además van a conformar un expediente para que puedan tener en un futuro sistemas de riego.

Las capacitaciones serán por parte del gobierno del estado, y en lo que respecta a los sistemas de riego, sería en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), quien cuenta con presupuesto para este tipo de proyectos.

El agente, dijo que esperan que en este año los pequeños productores no salgan afectados, ya que siempre resultan con pérdidas en sus cultivos, por las inclemencias del tiempo, y cuando es así no se recuperan pronto, además de que actualmente ya no hay un programa que los apoye para estos casos, por lo que esperan que con estas capacitaciones logren mejorar las cosechas.

En esta comunidad hay entre 120 a 150 productores de plátano, con unas 3 mil hectáreas, sin embargo, el número es mucho mayor ya que en otras comunidades también se siembra el plátano.

