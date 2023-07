No acuden a control sanitario 70% de trabajadoras de bares y cantinas de Tuxtepec

-Latente el peligro de que padezcan alguna enfermedad de transmisión sexual y contagien a quienes utilizan sus servicios.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Médico encargado de Control Sanitario en Tuxtepec, Serafín Arreortua, señaló que solo entre el 30 y 40% de mujeres que trabajan en los bares y cantinas del municipio, acuden a su revisión médica.

Explicó que el motivo principal por la que éstas no asisten a control sanitario es por la falta de supervisores para que visiten los bares, cantinas y centros nocturnos para verificar que todas las mujeres que trabajan en este tipo de establecimiento cuenten con su permiso actualizado.

Dijo que al mes acuden alrededor de 180 mujeres, pero no todas son constantes, es decir llegan una semana sí y una no, sin embargo, pero hay muchas que trabajan sin tener su licencia, lo que hace que no se puedan conocer los motivos por los que no se presentan a sus exploraciones médicas.

Afirmó que el riesgo de que las sexoservidoras no acudan a sus reconocimientos de salubridad consiste en que muchas veces padecen alguna enfermedad de transmisión sexual y por no cumplir con esta obligación no se les detecta a tiempo y se corre el riesgo de que contagien a otras personas.

El encargado de Control Sanitario en Tuxtepec, llamó a las personas que visitan estos establecimientos a usar preservativo y sobre todo tener los cuidados necesarios para no contagiarse de alguna enfermedad de transmisión sexual incluido el VIH.

