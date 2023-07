Pregúntenle a la presidenta quién filtró el documento de mi supuesta renuncia: Naty Díaz

-La Diputada panista asegura que no tiene ningún problema con la institución y que sigue siendo militante del PAN.

Mario Romero/Claudia Ortega

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Luego de que circulara un documento con la supuesta renuncia de la Diputada Natividad Diaz Jiménez al Partido de Acción Nacional en Oaxaca, señaló que ella sigue siendo militante y la coordinadora de la bancada panista en el congreso local.

En entrevista ante los medios de comunicación, refirió que le preguntaran directamente a la presidenta del Comité Directivo Estatal del partido, Perla Woolrich Fernández, de donde sacó tal documento o quién filtró ese documento a los medios porque “de mi parte o de mi oficina, no salió” sentenció.

Señaló también que ella no tenia porque aclarar el asunto o dar declaraciones sobre el tema, por un error que cometió la dirigente del partido a través de sus redes sociales o su coordinación de comunicación social.

“Esa es la pregunta, que ella debería de contestar, quien giró esa renuncia ante los medios”.

Así mismo, la retó a presentar el acuse de la renuncia.

“Pero yo aclarar algo que no sale de mis oficinas que no se lo doy yo a los medios, pues no me corresponde, que lo haga la señora si tiene los documentos donde tiene un acuse de recibo” dijo.

A la pregunta expresa de que si hay discordia o diferencias con la presidenta del partido, Naty Díaz dijo que no tiene ningún problema con la institución y que si hay alguna diferencia con la presidenta, la desconoce.

También dijo que de manera formal una plática de frente para manifestarle su renuncia nunca existió. Aunque no quiso reconocer que existe una discordia entre ella y Perla Woolrich, en sus respuestas se notaba una clara inconformidad con el proceder.

