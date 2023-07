Podrían demandar a plagiarios, incluyendo a Ivette Morán de Murat

-La Diputada por el PUP Xóchitl Velázquez, dijo que no se va a permitir que se siga aprovechando, como lo hace la esposa del ex Gobernador Alejandro Murat

Jorge Acevedo

San José Chiltepec, Oaxaca.- El plagio de los textiles y bordados artesanales del estado de Oaxaca, es algo que lamentablemente ha tomado auge, por ello no se descarta que se puedan presentar denuncias contra quienes cometan este tipo de acciones, incluyendo a la ex Presidenta del Sistema DIF Oaxaca Ivette Morán de Murat.

La Diputada Local por el Partido Unidad Popular (PUP) Xóchitl Jazmín Velázquez Vásquez, hizo esta declaración al término del séptimo foro para crear la Ley de Protección del Patrimonio Cultural, Material e Inmaterial del Estado de Oaxaca, señaló que desafortunadamente no solo los extranjeros se roban los diseños de los pueblos originarios, pues también mexicanos lo hacen.

Denunció que la ex primera dama de Oaxaca ha plagiado varios diseños, artesanías y otros productos que elaboran los artesanos y artistas del estado de Oaxaca en las ocho regiones, lo cual dijo, no se va a permitir, ya que esto es patrimonio de quienes los elaboran y no de quienes buscan hacer dinero a costa de los artesanos.

Expuso que esa es la esencia de la Ley que están promoviendo en el Congreso del Estado, ya que el objetivo es proteger la riqueza cultural del estado de Oaxaca, que es el más diverso de todo el país, dijo que esta iniciativa de Ley se está haciendo en conjunto con la sociedad, quienes aportan sus ideas para irla fortaleciendo.

Cabe mencionar que antes de terminar la administración de Alejandro Murat, su esposa inauguró una boutique en el Centro Histórico de Oaxaca, en dónde vende ropa estilizada con bordados oaxaqueños, los cual fue denunciado y criticado en redes sociales, al respecto Ivette Morán respondió que no se trataba de un plagio, ya que ella le compraba los diseños a los artesanos.

