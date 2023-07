Llevar hasta sus últimas consecuencias investigaciones de supuestos actos ilícitos de Notarios Públicos

-El Notario Horacio Orozco pide a la sociedad no perder la confianza en el gremio notarial.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- Para el Notario Público Horacio Orozco Ortiz dijo que si bien desconoce la documentación correspondiente a las declaraciones sobre la detección de documentos apócrifos por parte de cuatro notarías de Oaxaca, dijo que el caso debe llevarse hasta las últimas consecuencias para que quede el nombre de la actividad notarial en su lugar.

Es importante que se ejecuten las acciones, pero también que tengan cuidado porque a veces las explicaciones deben de ser correctas para que la sociedad se entere realmente de lo que está sucediendo”.

Señaló que si bien desconoce la documentación correspondiente de las declaraciones ya sea investigaciones, carpetas, juicios que se estén llevando en contra de esas notarías, aunque tiene conocimiento de esos detalles por lo que anda circulando en los medios y lo que se ha publicado en diversos periódicos del estado, “son noticias fuertes y todo lo que resulte debe ser de una gran investigación que tienen que hacer las autoridades a las que les correspondan, pero también de lo que digan los afectados por esas acciones”.

Afirmó que hay personas que hacen mal uso de documentos e incluso los clonan y aseguró que él hace varios años tuvo una situación de clonación por lo que presentó sus acciones legales correspondientes.

“Yo no puedo con certeza afirmar lo que se está diciendo, pero si se ha actuado mal por parte de los funcionarios públicos, notarios públicos o por personas que han hecho uso de documentación de notarios fallecidos de una forma no correcta, está la autoridad para que realice las acciones pertinentes”.

“Es un poco triste y aparte crea una incertidumbre con la sociedad porque hay generalización en esta actividad, considero que Oaxaca es cuna de buenos notarios, de grandes juristas, es cuna de Juárez y sus Leyes de Reforma, por eso exhortó a la sociedad a que valore las noticias pero también a que no pierda la confianza en el gremio notarial, esperemos que todo esto tenga un resultado bueno para todos y en especial para la sociedad”, asentó Horacio Orozco Ortiz.

El responsable de la Notaría Pública 76 afirmó que el caso es importante porque hay riesgo patrimonial, inversiones, personas que de una u otra manera son los ahorros de su vida en la adquisición de una propiedad o de algún otro tipo de acto jurídico y realizarlo de forma ilícita es totalmente dañino.

En el caso de documentación falsa, explicó que es difícil detectarla porque no se tiene la capacidad para saber si están trabajando con el documento idóneo, “yo no he últimamente detectado, en la notaría tenemos cuidado, consultamos con los notarios que los expiden, ya hay ciertos requisitos que a veces no retrasan en los trámites pero es para tener la certeza de saber que el notario del cual proviene el documento si fue elaborado por él, es desgastante y a veces el cliente no lo entiende pero hay que buscar la seguridad, creo que la clonación de documentos va de la mano con la clonación de muchos otros objetos que se han clonado en otros objetos de áreas del comercios, es un paralelo que existe en el mercado negro.

Reiteró que la sociedad debe confiar en los notarios, e indicó que en Tuxtepec existen cuatro notarios, Lizbeth Caña Cadeza, Flavio Arturo Torres Pérez, Bernardino Vergara y Horacio Orozco Ortiz y son los únicos con autorización para estar prestando sus servicios notariales en esta ciudad y que no hay ningún otro notario autorizado.

Cabe señalar que estas declaraciones se dieron en torno al anuncio que hizo hace unos días el Consejero Jurídico del Gobierno de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero, quien informó que se interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción por la alteración de libros, principalmente de notarios públicos fallecidos, para el despojo de bienes inmuebles en el estado.

Las investigaciones van en contra de la Notaría 45 de Miguel Ángel Modesto Concha Virlo; 38, de Omar Abacuc Sánchez Heras; 26 de Emanuel Toledo Medina y 35 de Jorge Winckler Yessin, dos de ellos ya fallecidos.

