Hermano de Alejandro Avilés se encuentra prófugo, afirma Consejero Jurídico

-Señaló que existe una orden de aprehensión en contra por el delito de ejercicio ilícito del servicio público

José Luis Jerónimo/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Luego de darse a conocer que existe una orden de aprehensión en contra de Carlos Alberto Avilés Álvarez, hermano del Diputado Local Alejandro Avilés Álvarez, se encuentra prófugo, así lo dio a conocer el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado Geovany Vásquez Sagrero.

En la conferencia matutina de este lunes, detalló que la orden de aprehensión se dio porque se negó a cumplir con el proceso de entrega-recepción de la Dirección de Educación a Distancia del CECyTE, expuso que la fecha en que se debió haber dado este proceso era el 6 de enero, de acuerdo a una calendarización que se hizo.

Agregó que el fin de semana empezó a circular esta información, por lo que el Diputado priista hizo algunas llamadas para decir que su hermano no tenía nada que ver, sin embargo de manera irónica Vásquez Sagrero dijo que si no tiene ningún tipo de responsabilidad, no se entiende por qué se encuentra en calidad de no localizable.

Al no poderse dar el proceso de entrega-recepción el 6 de enero, se volvió a agendar para el pasado 13 de junio, sin embargo no se volvió a presentar, asimismo indicó que se determinó que si existían delitos, por lo que se presentó la denuncia correspondiente en contra del ex funcionario, por lo que se liberó la orden de aprehensión.

