Bloqueo carretero frente a San Antonio Texas; comunidades de Cosamaloapan exigen agua potable

-Pozo que suministra el vital líquido a Tres Valles se ubica en el municipio de Cosamaloapan.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- Habitantes de diversas poblaciones del municipio tomaron la carretera federal 175 Cosamaloapan-Tuxtepec en un tramo cercano a San Antonio Texas, exigiendo solución al problema de suministro de agua potable que enfrentan desde hace varios meses.

Por la mañana se presentaron en las instalaciones de la Comisión Estatal del Agua en Ciudad Alemán para manifestarse para después trasladarse hasta este punto en donde señalaron que el bloqueo será intermitente ya que cerrarán por dos horas y abrirán 10 minutos para después volver a cerrar.

Los manifestantes señalaron que la situación es grave ya que se encuentran sin el suministro de agua potable las poblaciones de Texas, Las Peñitas, Playa de Vaca, Santa Cruz, Ciudad Alemán, Gabino Barreda, entre otras.

Explicaron en el tiempo de la Comisión del Papaloapan se construyeron tres pozos de agua para suministrar el vital líquido a estas poblaciones, dos de ellos ya no funcionan y el que sirve es el que le da agua al municipio de Tres Valles,está instalado en un predio que se ubica dentro del municipio de Cosamaloapan y CAEV le cedió el mejor pozo a Tres Valles.

Dijeron que no están pidiendo que le quiten el agua a Tres Valles, sino que comparta con las comunidades de Cosamaloapan que no cuentan con el vital líquido, pero que de no aceptar tomarían otras medidas.

“Que demuestren con documentos que el pozo les pertenece, que tienen la concesión, pero de todos modos está en nuestro municipio”, apuntaron.

Indicaron que con la manifestación que llevaron a cabo por la mañana ya habría un primer acuerdo en el que según CAEV ya están trabajando y es colocar una interconexión para suministrar el agua a Gabino y Ciudad Alemán, aunque todavía no saben nada con respecto a las otras localidades que tampoco cuentan con el vital líquido.

También denunciaron que les están suministrando el agua a través de pipas pero los choferes les dan a quien quieren y en otros casos piden “mochada” para que les entreguen el vital líquido, además de que les cobran 150 pesos por llenarles uno de los llamados tambos.

Indicaron que continuarán en este lugar hasta que tengan una respuesta positiva a su demanda ya que con los fuertes calores es urgente contar con agua potable en sus hogares.

