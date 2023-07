Probables sanciones a terminales que no se trasladen a la Central Camionera

-El edificio recién inaugurado sí será suficiente para albergar a todas las terminales del centro de la ciudad: Irineo Molina.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Luego de que se autorizara un recurso de más de seis millones de pesos para mejorar las condiciones de la Central Camionera de Segunda Clase para que se ofrezcan las condiciones que requieren los usuarios, el Presidente Municipal Irineo Molina Espinoza, puntualizó que no descartan que haya sanciones para las terminales que no se instalen en esta estación de autobuses.

Explicó que el objetivo de la Central Camionera de Segunda Clase es evitar la saturación de terminales en el centro de la ciudad y para ello, se requiere que las entre 15 y 20 que se ubican en esta zona actualmente se reubiquen para que sea este nuevo espacio sea el lugar que utilicen para el ascenso y descenso de pasajeros.

Dijo que en el caso de que algún representante de una terminal se rehuse a salirse del centro, probablemente se le sancionará.

“Este es un acuerdo ya del Consejo, un tema discutido en el Cabildo, que es la máxima autoridad, ninguna terminal de las que están instaladas en el centro de la ciudad tiene el permiso de uso de suelo por parte del ayuntamiento, o sea que tienen una terminal irregular, pero eso lo dejamos a un lado, no lo estamos cuestionando, pero no están regularizadas, aparte muchas líneas son irregulares, no cuentan con permisos del estado ni la federación, nosotros los estamos invitando a que vayan a un lugar mejor”, puntualizó.

Aseguró, además, que la terminal sí será suficiente para albergar a todas las líneas que prestan el servicio de pasaje, ya que no todos los vehículos estarán estacionados al mismo tiempo.

Cabe hacer mención que este jueves se autorizó un recurso de seis millones 879 mil 725 pesos con 49 centavos que será utilizado en mejoras al terreno del estacionamiento que ocuparán las unidades de transporte, habilitar una zona de acceso de taxis y vehículos particulares, construcción de la barda perimetral, drenaje pluvial, cisterna, caseta de vigilancia, una subestación eléctrica y el alumbrado exterior.

Aseguró que esperan que en tres meses esté habilitada en su totalidad, tiempo en el que el Cabildo podrá elaborar y autorizar un reglamento sobre cómo va a operar este inmueble.

