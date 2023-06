Anuncian campaña de forestación en Tuxtepec, se plantarán 7 mil árboles

-En esta ocasión se plantarán en espacios privados como terrenos y patios de casas

-Las personas que participen tendrán un descuento al momento de pagar el impuesto de limpia pública en 2024

Tuxtepec, Oaxaca.- El Gobierno Municipal de Tuxtepec iniciará en los próximos días la segunda campaña de forestación y reforestación, la cual se realizará en propiedades privadas, principalmente en casas con patios y terrenos, así lo dieron a conocer el Director de Bienestar Santiago Méndez Agama, la Coordinadora de Medio Ambiente Gloria Denise Baqueiro y el Coordinador de Agricultura y Desarrollo Rural Erick Moguel Mejía.

Méndez Agama detalló que se cuenta con unas 7 mil plantas para este programa, las personas que participen, serán acreedoras a descuentos en el pago del servicio de limpia pública para el año 2024, para ello el personal supervisará que lo que plantaron lo hayan cuidado y que esté creciendo.

La campaña se denomina “planta un árbol, siembra bienestar”, Moguel Mejía explicó que se dará asesoramiento a las personas que participen en el programa, para que sepan los cuidados que deben tener, así como identificar alguna plaga y a quienes acudir para que el crecimiento de la planta sea eficiente.

Aclararon que no se cobrará ninguna cuota, pero si se hará el descuento en el pago del impuesto de limpia pública, ya que así lo aprobó el Presidente Municipal Irineo Molina Espinoza, asimismo indicaron que en los viveros del CBTF y del CBTA, se están produciendo alrededor de 70 mil plantas y árboles.

Santiago Méndez explicó que por el momento se trabajará este programa en espacios privados, ya que para las áreas públicas se tiene que desarrollar otro tipo de estrategia, para que no suceda como en otras campañas de reforestación, en las que solo van a plantar los árboles para “tomarse la foto” y no les dan el seguimiento, situación que termina en que estas campañas no den los resultados esperados.

