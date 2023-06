“Bonita” una perrita que pasó de la calle a un hogar en donde le dan cariño y cuidados

-“El nombre se lo ganó, llegó fea y enferma y hoy se ha transformado”, dice la familia que la adoptó.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- “Bonita” es una perrita que fue abandonada y rescatada por una familia que hasta el día de hoy le ha dado amor y cariño, que le ha dado los cuidados necesarios y ha logrado que hoy sea un animalito cariñoso que en nada se parece a como estaba cuando decidieron sacarla de la calle y darle un hogar.

Sofía Pérez Zúñiga, fue la persona que la rescató y cuenta que la perrita estaba embarazada y era de una vecina, tuvo a sus crías y fue regalada al nieto de quien era su dueña, sin embargo, el nieto la desatendió; “se puso toda flaca, se enfermó, se llenó de sarna y entonces la echaron a la calle”.

“Yo no tengo corazón para hacer algo así o dejarla abandonada, si fuera por mi yo rescataría a todos los perritos pero no se puede, le pedí autorización a mi esposo para rescatarla, comentamos en casa que no la podíamos dar a alguien más porque a lo mejor la explotaban o maltrataban y no iba a ser vida para ella”, afirmó Doña Sofía.

Señaló que la perrita la rescataron, su esposo le compró los medicamentos que necesitaban para tratar las enfermedades que tenía, incluida la sarna y ella la curaba y vacunaba, la bañaba y le puso “Bonita”.

“Se llama Bonita porque llegó fea y son animales que sienten y como se ve ahora el nombre de Bonita le queda y aquí la tengo”.

Apuntó que son una familia que no tiene muchos recursos y por eso acordaron que en la primera oportunidad la iban a esterilizar, pero como no contaban con dinero para hacerlo de manera particular con un veterinario, estaban esperando que se hiciera una campaña gratuita para poder hacerlo, “Bonita” fue esterilizada.

Los perros necesitan tan poco para ser felices; les basta una caricia, un lugar cómodo para dormir, una buena alimentación, un juguete para morder y ¡tu cariño!

