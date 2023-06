Prevalece el maltrato a perros en Tuxtepec

-Por lo menos han acudido a rescatar 20 lomitos víctimas de golpes, encadenados, hambrientos, enfermos y abandonados.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- En Tuxtepec prevalece el maltrato en contra de los animales principalmente contra los perros, señaló Guadalupe Ahued Rescatista Independiente, quien dijo que el maltrato no solo es golpearlos sino también mantenerlos amarrados, encadenados, hambrientos, llenos de garrapatas o enfermos.

Afirmó que la violencia en contra de los animales es un “cuento de nunca acabar”, cuando detectamos un caso de maltrato es que va uno a ver a los dueños pero estos se ofenden. Aseveró que muchas veces son amenazados con demandarlos porque dicen que “no son nadie para quitarles a su perro, que no tienen derecho, pero no se trata de si se tiene derecho o no, se trata de ser humanos con los animalitos” enfatizó.

Aseguró que aunque se molesten, platican con los propietarios de los perritos para que no sean irresponsables, “porque no es vida para los cachorros que los tengan amarrados y sin comida, pero eso abunda en Tuxtepec”. Aseveró que quitarle el perro maltratado a su dueño no lo hacen para no meterse en problemas.

Comentó que cuando detectan un caso de maltrato hacia un perrito acuden para ayudarlo, lo bañan, le dan de comer, les quitan las garrapatas pero los tienen que dejar ahí con sus dueños irresponsables, otras veces se apoyan con el grupo “Fuerza y Rescate” agrupación que en la actualidad tiene 20 perros alojados o en la casa de Miriam Sandoval, pero desafortunadamente cuando los recuperan están en mal estado y a veces son la mamá con sus cachorros, indicó que a estos buscan darlos en adopción.

Enunció que si bien hoy ya hay menos perros callejeros, que la gente se está solidarizando más y sintiendo mayor empatía, aún son muchos los que deambulan por la zona centro de la ciudad y en algunas zonas de la periferia como la del IMSS y Reforma. “Si nos llevamos todos los perros de la calle no cabrían en el refugio”, apuntó.

Planteó que hay una Ley para castigar a quien maltrate a los animales, pero no se aplica, cuando el castigo debe ser ejemplar y la gente deje de hacerlo, porque si no se hace esto es algo que nunca va a acabar, aunque reconoció que cada día son más las personas que quieren y cuidan a los animalitos.

