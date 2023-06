Don Platón en huelga de hambre, necesita una prótesis para su pierna

-Asegura que el DIF estatal no le ha ayudado y que solo le ha hecho dar vueltas.

Mario Romero/Claudia Ortega

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Don Platón Santiago originario de San Agustín de las Juntas, llegó desde temprana hora de este martes hasta el palacio de gobierno en la capital oaxaqueña, para instalarse en huelga de hambre pues requiere una prótesis para su pierna derecha.

Don Platón quien es un adulto mayor, dijo que en repetidas ocasiones ha acudido a las instalaciones del DIF estatal, pero que no le han dado una respuesta clara a su petición, por lo que decidió realizar esta acción extrema para ser escuchado.

Aseguró que el DIF, solo lo ha mandado a otra dependencia y que lo han hecho dar vueltas, sin que hasta el momento resuelvan su petición.

“Es una prótesis para mi pierna derecha, que ahorita ya está bien rota, ya mandé fotos al DIF y no me dan respuesta, siempre me mandan a otra dependencia y así me traen” enfatizó.

Don Platón advirtió que no se moverá del lugar, hasta ser atendido por las autoridades estatales y pueda obtener la prótesis que tanto necesita para poder desplazarse con más normalidad.

