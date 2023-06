Sin rastros del “Charangas” a una semana de su desaparición en Paso Nuevo La Hamaca

-La esperanza de encontrarlo con vida aún permanece en sus padres y aseguran que no desistirá en su búsqueda

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca.- Ha transcurrido una semana de que la familia López Martínez vive en la incertidumbre al no saber nada de uno de sus hijos que desde el pasado domingo 18 de junio desapareció sin dejar rastro alguno, a pesar de la intensa búsqueda que ha organizado la población de Paso Nuevo La Hamaca para tratar de dar con el paradero de Elvis López Martínez de 26 años de edad.

Según familiares Elvis estuvo conectado en redes sociales hasta las 10:45 de ese domingo, algo que veían normal ya que tenían conocimiento que había asistido a un baile con motivo del “Día del Padre” a la comunidad vecina de San Cristóbal la Vega, sin embargo, desde ese día hasta la fecha nadie sabe de su paradero a pesar de los esfuerzos realizados para buscarlo en los márgenes del río y las montañas, lugares que son comunes a los que acuden a reunirse amigos después de una celebración.

Nicolás López padre del joven que era más conocido como “el Charangas” no se resigna a haber perdido uno de sus cuatro hijos, por lo que aseguró que no desistirá en su búsqueda hasta encontrarlo con la esperanza de que aún esté vivo.

Agradeció a las personas y autoridades tanto de la población como de otras comunidades aledañas que se han sumado a esta búsqueda, y afirmó que espera que las autoridades de la Vice Fiscalía hagan lo propio para dar con su hijo.

Pese a los rumores de que pudo haber sido levantado por el crimen organizado, López Martínez dijo que esa situación es rechazada por su familia porque su hijo se dedicaba al campo y no a cosas ilegales; aseguró que no son posibles esos señalamientos que algunas personas hacen al respecto.



Mientras tanto, manifestó que junto con sus otros hijos seguirá con la búsqueda, rastreando las veredas, cerros y otros puntos donde no ha llegado para saber si logra encontrarlo o tener información sobre su paradero.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario